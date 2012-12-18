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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

با حضور وزیر بهداشت؛

اولین جشنواره تولید و تجارت دندانپزشکی افتتاح شد

اولین جشنواره تولید و تجارت دندانپزشکی افتتاح شد

اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران صبح امروز با حضور وزیر بهداشت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران ضمن بازدید از این نمایشگاه چند دستاورد و تولید جدید دندانپزشکی را افتتاح کرد.

در این نمایشگاه که با حضور 54 شرکت تولید کننده تجهیزات دندانپزشکی برگزار می شود چند تجهیزات جدید دندانپزشکی و بالغ بر 300 محصول دیگر دندانپزشکی به نمایش در آمده است.

اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران از امروز 28 آذر ماه تا اول دی ماه در سالنهای 21، 22 و 23 نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و بازدید برای عموم آزاد است.

کد مطلب 1769210

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