اولین جشنواره تولید و تجارت دندانپزشکی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران ضمن بازدید از این نمایشگاه چند دستاورد و تولید جدید دندانپزشکی را افتتاح کرد.

در این نمایشگاه که با حضور 54 شرکت تولید کننده تجهیزات دندانپزشکی برگزار می شود چند تجهیزات جدید دندانپزشکی و بالغ بر 300 محصول دیگر دندانپزشکی به نمایش در آمده است.

اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی ایران از امروز 28 آذر ماه تا اول دی ماه در سالنهای 21، 22 و 23 نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و بازدید برای عموم آزاد است.