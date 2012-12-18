چین خواستار برخورد مناسب ژاپن با اختلافات دو کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هوا چونگ یینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما از ژاپن می خواهیم تا با مسائل گول زننده که بین دو کشور وجود دارد برخورد مناسبی داشته باشد.

این اظهارات یک روز پس از پیروزی حزب لیبرل دموکرات به رهبری شیزو آبه در انتخابات پارلمانی ژاپن صورت گرفت.

شیزو آبه در نخستین اظهارات خود اعلام کرد که درباره اختلافت مرزی این کشور با کشورهای همسایه و از جمله چین مصالحه نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: چین به مسیر سیاست ژاپن در باره خودش اهمیت می دهد.

وی افزود: ما امیدواریم که ژاپن مسائل مربوط به اختلافات دو طرف را عمیقا درک کرده و با آنها برخورد مناسبی داشته باشد و روابط دو جانبه با ثبات و سالم و بر اساس اصول و روح چهار سند سیاسی تدوین شده درباره روابط پکن- توکیو را در نظر داشته باشد.

چهار سند سیاسی مربوط به روابط چین و ژاپن شامل؛ بیانیه پیشبرد جامع روابط استراتژیک و دوجانبه، بیانیه مشترک چین و ژاپن، پیمان چین و ژاپن در باره صلح و دوستی و اعلامیه مشترک چین و ژاپن است که از سوی دو طرف در سال های 1972، 1978، 1998، و 2008 امضا شده اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: ما نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن را در نظر داریم . روابط بر اساس همکاری دو طرف برای صلح و ثبات است و این روابط نه تنها به منافع دو طرف، بلکه به توسعه و صلح در آسیا هم کمک می کند.

وی افزود: چین و ژاپن به عنوان دو کشور مهم در همسایگی هم در باره برقراری یک روابط سودمند متقابل و استراتژیک در سال 2006 به توافق رسیده اند.