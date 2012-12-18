تدابیرم رازی است میان من و شاگردانم/ کاپ قهرمانی برای صدرنشین نیست!

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه تیم کاله در نیم فصل نخست لیگ برتر والیبال در سه گیم متوالی شهرداری ارومیه را شکست داد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: آن پیروزی راحت به‌ دست نیامد زیرا مهره‎های خوبی که در تیم شهرداری ارومیه حضور دارند، کار را برای هر تیمی سخت می‎کنند

وی با اشاره به اینکه در این مسابقه میزبانی هم مزیت بر علت می‏شود تا پیش‌ بینی دیداری به مراتب سخت‎تر را داشته باشیم، ادامه داد: البته تیم کاله با فضای بازی در ارومیه آشناست. ما در شرایط سخت‎تر از این هم بازی کرده‎ایم و اتفاقا موفق هم بوده‎ایم. با همه اینها باید درایت لازم را برای این بازی داشت و براساس توانایی بازیکنان شهرداری ارومیه و بازیکنان کاله برای حضور در زمین برنامه‌ریزی کرد. در کل ما برای موفقیت در نتیجه گیری باید بر نقاط ضعف حریف فشار بیاوریم.

سرمربی تیم والیبال کاله اضافه کرد: حضور بازیکنانی نظیر علیرضا نادی و سعید معروف در شهرداری ارومیه تاثیرگذاری این تیم در جریان بازی‌ها را بیشتر می‌کند. البته من کاملا از نظر فنی به وضعیت بازیکنان شهرداری ارومیه آشنا هستم. بازیکنان کاله باید با در نظر گرفتن این توانایی‎ها، از نقاط ضعف بازیکنان حریف برای مستاصل کردن آنها استفاده کنند تا به نتیجه برسند.

وی در این مورد که تیمش همچون پیکان و متین ورامین تنها یک امتیاز با تیم صدرنشین اختلاف دارد، تصریح کرد: برای هر تیمی قرار گرفتن در صدر جدول خوب است اما واقعیت این است در این مقطع این موضوع برای من و تیمم اهمیت زیادی ندارد. البته بدمان نمی‎آید در بالای جدول باشیم اما قرار نیست تیم صدرنشین صاحب کاپ قهرمانی شود. برای من تک تک بازی‏های پیش رو مهم است و اینکه از هر یک از آنها نتیجه لازم را بگیرم.

عطایی که تیمش هفته گذشته هم موفق به شکست سه بر صفر نوین کشاورز شد، در پایان گفت: اینکه برای دیدار با شهرداری ارومیه چه برنامه‎هایی را در نظر گرفته‎‏ام، رازی است میان من و شاگردانم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دوم از مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور روز چهارشنبه تیم کاله در سالن غدیر ارومیه به مصاف شهرداری ارومیه می‎رود.