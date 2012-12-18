مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در اکثر دقایق دیدار برابر پتروشیمی از حریف پیش بودند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: معمولا تیمی در نتیجه گیری موفق خواهد بود که بتواند عملکرد خوبش در جریان بازی را تا پایان حفظ کند و نتیجه لازم را از آن بگیرد، این کاری بود که بازیکنانم در انجام آن ناموفق بودند.

وی تصریح کرد: بازیکنان تیم دانشگاه آزاد آغاز بسیار خوبی در دیدار عصر دوشنبه داشتند. آنها خیلی زود اختلاف امتیاز خود با حریف را زیاد کردند اما همین اختلاف امتیاز خوب باعث شد، تمرکزمان را برای حفظ نتیجه از دست بدهیم. در کل تیمم عملکرد قابل قبولی در حفظ نتیجه نداشت.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه نگرفتن نتیجه لازم در این بازی دلایل مختلفی داشت، یادآور شد: بازیکنانم در جریان بازی خسته شدند. بازیکنان نیمکت نشین نتوانستند مانند بازیکنان ترکیب اصلی کار کنند، به همین دلیل به ناچار آنها استراحت کمی داشتند. ضمن اینکه آسیب دیدگی حسن‌زاده باعث شد نتوانیم در این بازی از او کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل در کنار اتفاقات آخر بازی باعث شد که بازی برده را واگذار کنیم، افزود: من فکر می‎کنم داور در مورد اعلام خطا روی حامد آفاق اشتباه کرد. این اتفاق زمانی افتاد که ما با یک اختلاف امتیاز پیش بودیم. همین سوت اشتباه به اینکه خودمان هم آنجا که لازم بود، مدیریت خوبی بر جریان بازی نداشتیم، کمک کرد تا نتیجه را واگذار کنیم.

شاهین طبع با تاکید بر اینکه مدیریت خوبی در این نداشت، خاطرنشان کرد: می‎توانستم در جریان بازی و به خصوص در دقایقی که نیازمند حفظ اختلاف امتیازمان با حریف بودیم، تصمیمات بهتری در مورد چگونگی ادامه بازی و تعویض‎ها بگیرم. در این صورت شاید در پایان بازی نتیجه دیگری رقم می‏خورد.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در پایان گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار روز پنجشنبه تیمش برابر مهرام تهران اشاره کرد و گفت: به هر حال برای این بازی و دیگر دیدارها باید از تجربه‎های دیدارهایی مانند مسابقه برابر پتروشیمی استفاه کنیم. تیمم قابلیت برتری در این بازی را دارد، اگر جریان بازی را به خوبی کنترل کنیم و قدر لحظه‎ها را بدانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هشتم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر دوشنبه تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی با نتیجه 83 بر 85 مغلوب پتروشیمی بندرامام شد.