به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد‌علی دستجردی در همایش بصیرت عاشورایی اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور اظهار کرد: مردم در کنار ولایت بایستند و در عین حال اگر کجروی دیدند سکوت نکنند و اعتراض کنند.

امام جمعه شهر خرو با بیان اینکه خود را تحلیگر، تربیت کنید، تصریح کرد: دشمنان در کوچه و بازار شایعات و در ماهواره فیلم‌هایی پخش می‌کنند که دین‌تان را از شما بگیرند ولی باید شما مردم مثل کوه بایستید.

دستجردی با طرح این پرسش که چرا هزاران نفر در مقابل امام‌حسین(ع) صف‌آرایی کردند، بیان کرد: این درحالی است که مردم ماهیت امام حسین(ع) و یزید را می‌شناختند.

وی گفت: کار به جایی رسید که جناب مسلم و جناب هانی را به نامردی شهید کردند و جنازه‌شان را در خیابان‌ها رها کردند و کسی جرات نمی‌کرد به این جنازه‌ها نزدیک شود.

امام جمعه شهر خرو اظهار کرد: اشاعه مبانی اسلام در دست آدم‌های ستمگر و منافق آن دوران قرار گرفت و اعتراض مردم خاموش شد.

استکبار جهانی برای ضربه‌زدن به اسلام وحدت کرده‌اند

در ادامه این همایش حجت‌الاسلام محمود مداحی، امام جمعه داورزن گفت: شیاطین در قالب استکبار جهانی و صهیونیست‌ها برای ضربه‌ زدن به اسلام وحدت کرده‌اند.

امام جمعه داورزن اظهار کرد: ایران اسلامی دیگر از آمریکای جهان‌خوار ضربه نمی‌خورد.

مداحی بیان کرد: برخی افراد و گروه‌ها با احتکار کردن کالاها به اقتصاد جامعه اسلامی ضربه می‌زنند.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان در سرکوب کردن شیعیان در نقاط مختلف جهان، تصریح کرد: اطاعت امر مقام معظم رهبری واجب است و باید در مقابل توطئه‌های دشمنان هوشیار باشیم.

امام جمعه داورزن گفت: بعضی افراد غرق در مال‌اندوزی و شهرت‌طلبی هستند که به آخرت‌‌شان لطمه می‌زند.

مداحی افزود: باید در مسیر انقلاب اسلامی بمانیم و از توطئه‌های دشمنان غفلت نکنیم زیرا دشمنان به دنبال ضربه‌زدن به حیات و ارزش‌های ما هستند.

وی افزود: امروز عاشورا سرمایه صلابت جامعه است و مجالس عزاداری محرم و صفر ذهن و ضمیر جامعه را تطهیر می‌کند.