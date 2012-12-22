به گزارش خبرنگارمهر، پاییز سال گذشته بود، دریک روز بارانی بارقه های امید داشتن یک سالن تئاتر در لابلای دیوارهای فرسوده سالن نمایش فرهنگسرای حافظیه به نا امیدی گرایید و نشان داد چقدر فاصله است میان کرج با پایتخت همجوارش و اکنون بعد از گذشت یک سال و بازسازی این بنای متروکه هنوز هم تئاتر شهر کرج در بن بستی نا بفرجام قرار دارد و با وجود جمعیت سه میلیونی هنوز در انتظار تماشاچی تئاتر است.

زمانیکه نام تئاتر به میان می آید، ناخودآگاه ذهن ها به سوی آن ساختمان مدور و استوانه ای پارک دانشجو روانه می شود.مکانی که اکثر آثار نمایشی فاخر ایران در آنجا به روی صحنه می رود ،شاید مهمترین ویژگی تئاتر شهر پلان دایره ای شکل آن باشد با ترکیبی از معماری یونان و روم قدیم تئاتر شهر اکنون با آنکه چند دهه از عمرش می گذرد کماکان رونق دارد و جزئی از حافظه جمعی مردم محسوب می شود؛ اما براستی چقدر فاصله است میان ما با پایتخت همجوارمان!



یک سال پیش درست آبان ماه بود که قادرآشنا مدیرکل پیشین اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی قول داد که کرج هم صاحب سالن تئاتر شود. تصور همه بر این بود که بی شک استانی همچون البرز که در این عرصه ستاره هایش زبانزد عام و خاص است سالن تئاترش هم چندستاره است؛ آن سالن تئاتری که ما دیدیم بی ستاره بی ستاره بود. انتخاب فرهنگسرایی متروکه در پرت ترین نقطه کرج خالی از هر رنگ و لعابی بر دیواره هایش سوال های بیشماری را در ذهن ها تصویر می ساخت.

ساختمانی متروکه که عمرش از چند دهه هم می گذشت و قرار بود منبعد مکانی برای عرض اندازم تئاتری های شهرمان باشد. سالنی نمور و تاریک که بیشتر به مکانی زیر شیروانی می مانست تا سالن تئاتر ...

آن روز پس از سخنانی کوتاه از سوی آشنا، محمود سرباز به عنوان مدیر تئاتر شهر کرج به عنوان سکان دار این کشتی پر فراز و نشیب انتخاب شد تا چراغ خانه تئاتر کرج را روشن نگه دارد.

سوال های بیشماری از آن که از این مراسم باقی ماند ولی به هر روی سالن تئاتر در یک شهر به عنوان مهمترین مرکز برای تحقق آمال و آرزو های اهالی تئاتر و مردمان شهر کرج ایجاد شد اما اینکه آیا این سالن می توانست آمال هنرمندان ما محقق سازد؟ چند ماه بعد یعنی در اردیبهشت تئاتر البرز با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد دو پلاتو جدید نیز به مجموعه تئاتر شهر کرج پیوست تا بخشی از نیازهای هنرمندان تئاتر برای اجراها برطرف شود.

اکنون با گذشت یک سال دو جشنواره بین الملی تئاتر فجر و استانی البرز دراین پلاتوها و سالن اصلی این مجموعه تئاتر های زیادی را روی صحنه برده است اما رونق تئاتر شهر کرج تنها به روزهای جشنواره محدود است و در مابقی ایام اغلب بازار چندان داغی ندارد؛ عدم استقبال از تئاتر همچون ویروسی همه گیر در شهر خرده فرهنگ ها هم منتشر شده است؛ دلیل خالی بودن صندلی های تماشاخانه تئاتر شهر کرج را در قالب گفتگویی با استاد صمدچینی فروشان از پیشکسوتان عرصه تئاتر جویا شدیم.

تئاتر شهر کرج در بن بست!

چینی فروشان دراین رابطه می گوید: یکی از دلایل اصلی آنکه تئاتر شهر کرج رونقی ندارد آن است که محل استقرار این مجموعه در مکانی دور از مرکز اصلی شهر قرار دارد و همین امر موجب می شود تا اغلب رغبتی برای حضور دراین محل وجود نداشته باشد.

فضاسازی نامناسب محیطی و نداشتن امنیت در محلی که این سالن قرار دارد ازجمله دغدغه هایی است که این هنرمندان به آنها اشاره می کند.

وی تبلیغات نامناسب شهری را دیگر عامل جذب نشدن مخاطب تئاتر می داند و می گوید: متاسفانه تبلیغات ضیعف شهری موجب گردیده تا آنگونه که باید تشکیل خانه تئاتر شهر کرج اطلاع رسانی نشود.

این پیشکسوت تئاتر ادامه می دهد: با وجود آنکه هنرمندان با استعدادی در حوزه تئاتر استان البرز فعالیت دارند اما هنوز یک دهم جمعیت این استان اطلاع جامعی از این موضوع ندارند که کرج تئاتر شهر دارد.

فضا برای اجرای تئاتر در کرج محدود است

چینی فروشان می گوید: برای جذب مخاطب باید فضاهم داشت متاسفانه با وجود افتتاح دو پلاتو فردوسی و رودکی و سالن اصلی تئاتر شهر که بسیار فضای کوچکی است اگر بخواهیم اجرای حرفه ای تئاتر را در این مجموعه تجربه کنیم با کمبود فضا مواجه خواهیم بود.

این هنرمند فقدان سالن ها و مجموعه های تئاتری چشم نواز و استانداردنظیر مجموعه تئاترشهر درمناطق و مراکز تفریحی – تجاری فعال و پر رفت و آمد را مهمترین عامل در ترغیب شهروندان کرجی برای دیدن و تماشای تئاتر می داند.

وی همچنین به کمبود بودجه تئاتر اشاره دارد و می افزاید: تئاتر البرز هم مانند بسیاری از استانها با کمبود بودجه مواجه است و به این ترتیب نمی توان کاری از پیش برد.

این هنرمند تئاتری در پایان می گوید: جوانان استان البرز با عشق کار می کنند و شور و شوق بعد از جشنواره خیلی بیشتر شده اما کمبود اعتبارات و فضا مانع از پیشرفت این هنرمندان جوان در این استان شده است.

به هر روی فرهنگسرای حافظیه اکنون خانه تئاتر شهر کرج شده است و چراغ هایش فقط در جشنواره های شبانه کور سو می زند. هنرمندان تئاتری کرج به دلیل همین فقدان ها روزانه راهی پایتخت می شوند تا تئاتر را در فضایی حرفه ای تجربه کنند و هر بار در جشنواره های ملی و منطقه ای که گروه تئاتری روی سکوی برترین ها قرار می گیرد نام البرز و هنرمندان کرجی هم در بین آنها برده می شود.

شاید اکنون که مهر استان شدن البرز دو سال است که خشک شده و دروازه هایش تا کنون بر روی جمعیت سه میلیونی با ملغمه ای از فرهنگ و خرده فرهنگ ها باز شده است، زمان آن فرا رسیده باشد تا مسئولان امر فکری به حال افزایش و توسعه فضاهای فرهنگی که یکی از آنها رونق نمایش وسالن تئاتر این شهر داشته باشند تا نه فقط در جشنواره ها که هر شب شاهد روشن بود چراغ های خانه تئاتر شهر کرج باشیم.

گزارشگر: سپیده غفاری