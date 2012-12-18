موج بیداری اسلامی منحصر به کشورهای اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه جایزه بیداری اسلامی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، اظهار داشت: آثار بیش از هزار و صد هنرمند از 60 کشور در نمایشگاه بیداری اسلامی نشانگر وحدت بین کشورهای اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به این رویداد مهم است.

وی افزود: زمانی که بسیاری از کشورها در جریان بیداری اسلامی قرار داشتند، شرکت هنرمندانشان در این مسابقه کار ساده‎ای نبود اما به علت وجود عشق و علاقه جامعه هنری به تکلیفی که در خود احساس می‎کرد، در این مسابقه شرکت کردند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان تأکید کرد: اغلب هنرمندان شرکت کرده در نمایشگاه بیداری اسلامی مسلمان نیستند، زیرا موج بیداری تنها مربوط به مسلمانان نبود و کشورهای اسلامی نیست بلکه موج مبارزه با ظلم، فساد و جرم است که همچنان تداوم دارد.

وی با بیان اینکه 400 اثر در این نمایشگاه میخکوب شده است، گفت: موج بیداری اسلامی که کشورهای زیادی را در برگرفته بود، باعث شد تا شور و هیجان زیادی در این رویداد مهم ایجاد شود و هنرمندان با احساس مسئولیت و ابراز احساسات به این مهم، همدردی و همراهی کنند.

به گزارش مهر، علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‎توانند از 27 آذر ماه تا 18 دی ماه، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا17:30 و جمعه‎ها از ساعت 15 تا 17:30 به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.