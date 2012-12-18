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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

شالویی:

موج بیداری اسلامی منحصر به کشورهای اسلامی نیست

موج بیداری اسلامی منحصر به کشورهای اسلامی نیست

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: موج بیداری اسلامی منحصر به کشورهای اسلامی نیست و این امر در نمایشگاه جایزه بیداری اسلامی مشهود است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه جایزه بیداری اسلامی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، اظهار داشت: آثار بیش از هزار و صد هنرمند از 60 کشور در نمایشگاه بیداری اسلامی نشانگر وحدت بین کشورهای اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به این رویداد مهم  است.

وی افزود: زمانی که بسیاری از کشورها در جریان بیداری اسلامی قرار داشتند، شرکت هنرمندانشان در این مسابقه کار ساده‎ای نبود اما به علت وجود عشق و علاقه جامعه هنری به تکلیفی که در خود احساس می‎کرد، در این مسابقه شرکت کردند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان تأکید کرد: اغلب هنرمندان شرکت کرده در نمایشگاه بیداری اسلامی مسلمان نیستند، زیرا موج بیداری تنها مربوط به مسلمانان نبود و کشورهای اسلامی نیست بلکه موج مبارزه با ظلم، فساد و جرم است که همچنان تداوم دارد.

وی با بیان اینکه 400 اثر در این نمایشگاه میخکوب شده است، گفت: موج بیداری اسلامی که کشورهای زیادی را در برگرفته بود، باعث شد تا شور و هیجان زیادی در این رویداد مهم ایجاد شود و هنرمندان با احساس مسئولیت و ابراز احساسات به این مهم، همدردی و همراهی کنند.

به گزارش مهر، علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‎توانند از 27 آذر ماه تا 18 دی ماه، شنبه تا پنج شنبه از ساعت  9 تا17:30 و جمعه‎ها از ساعت 15 تا 17:30 به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.

کد مطلب 1769228

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