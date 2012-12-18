به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " دین، سیاست و هستی: ماتریالیسم جدید" نوشته کلایتون کراکت و جفری رابینز از سوی انتشارت پلاگریو مک میلان منتشر شده است.

دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در مورد فرضیه خود در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: نقطه عزیمت این کتاب این فرض است که فرهنگ غرب که ناشی از سرمایه‌داری است و محدودیتهای سرمایه داری جهانی در حال حاضر بیشتر خود را نشان می‌دهد.

وی در ادامه یادآور شد: باید توجه داشت که وقتی از سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم در مورد چیزی سخن می‌گوییم که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فلسفی است.

کراکت تصریح کرد: محدودیتهای سرمایه‌داری جهانی صرفاً در عرصه اقتصادی و سیاسی نیست بلکه این محدودیتها در عرصه‌های فرهنگی، زیبایی شناسی، مذهبی و فلسفی خود را بیشتر نمایان می سازد.

این استاد دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا تأکید کرد: فرض سرمایه داری غربی مبتنی بر سود نامحدود است. اما در عمل شاهد هستیم که این فرض با محدودیتهایی مواجه شده است و این محدودیتها ناشی از واقعیتهاست.

مؤلف "الهیات سیاسی رادیکال: دین و سیاست بعد از لیبرالیسم" تأکید کرد: سرمایه داری برای رسیدن به چنین سودی باید دست به تخریب بزند و این کار را انجام می دهد.

وی در پایان یادآور شد: در واقع رسیدن به سود نامحدود ایجاب می کند که سرمایه‌داری اخلاق را نادیده بگیرد و آنرا زیر پا بگذارد.