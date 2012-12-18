بخش زنان و زایمان بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش زنان و زایمان بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در راستای خدمات هر چه بهتر به شهروندان شاهرودی و مطابقت با استانداردهای وزارت بهداشت، بازسازی و نوسازی قرار گرفت.

در همین رابطه و در مطابقت هرچه بیشتر با استانداردهای بیمارستانی اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به لحاظ فضای فیزیکی و تجهیزات بیمارستانی در این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی و برای خدمات بهتر و با کیفیت تر به همشهریان شاهرود و شهرهای اطراف، بخش زنان و زایمان بیمارستان خاتم الانبیاء متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت.

در این راستا بازسازی و نوسازی بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 1386 و به صورت بخش به بخش با تمهیدات صورت گرفته از سوی معاونت عمرانی دانشگاه و از بخش داخلی مردان-زنان شروع شد و هم اکنون بخش زنان ششمین بخش بازسازی شده در این فرایند است که از آذرماه سال 91 فرایند بهسازی آن آغاز شده است.

پیش بینی می شود با تلاش شبانه روزی مهندسین واحد عمران و تاسیسات این بیمارستان روند بهسازی در 45 روز آینده به اتمام برسد و بخش یاد شده مجددا شروع به خدمت رسانی به مردم استان بنماید.

یادآوری می شود این بیمارستان دارای 96 تخت بیمار و بخشهایICU ,CCU و رادیولوژی(دیجیتال) است و بخش های فعال بیمارستان شامل داخلی، جراحی، زنان، اطفال، چشم پزشکی، اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب و اعصاب و روان با همکاری پزشکان تمام وقت شاغل در بیمارستان و متخصصان همکار خارج از بیمارستان هم اکنون خدمات پزشکی را به شکل شبانه روزی ارائه می دهند.

کارگاه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی منطقه ده دانشگاه آزاد در گرمسار

مدیر شهرهای الکترونیک کشور در کارگاه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی در واحد گرمسار از تبدیل تلفن همراه به روابط عمومی همراه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مشکل پهنای باند، اصلی ترین مشکل در ایجاد واحداث شهرهای الکترونیک کشور است.

دکتر علی اکبر جلالی مدیر شهرهای الکترونیک کشور در کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار با بیان اینکه تاسیس شهرهای الکترونیک در سراسر کشور گامی بسوی تشکیل دولت الکترونیک است افزود : متاسفانه مشکل اصلی درایجاد واحداث شهرهای الکترونیک پهنای باند است که موجب کاهش سرعت سیستمهای مختلف ارتباطی شده است.

طراح شهرهای الکترونیک استان سمنان از تلفن همراه به عنوان دستگاه روابط عمومی همراه در آینده نزدیک نام برد و افزود: بسیاری از روابط عمومی های نهادهای مختلف در کشور ساماندهی و کار الکترونیکی را خوب فرانگرفته اند و سیستمهای مجازی و غیر سیمی هنوز هم در کشور ما به خوبی توسعه پیدا نکرده است.

جلالی ضعف کشور در گسترش سخت افزار ونرم افزارهای جدید را کم شدن پهنای باند دانست و افزود: هر چه پهنای باند بیشتر باشد ارتباط عمومی بهتر است وهزینه ها هم به نوبه خود کمتر می شود.

طراح شهرهای الکترونیک کشور با اشاره به منابع انسانی موجود در کشور افزود: خوشبختانه به لحاظ منابع انسانی در کشور کمبودی مشاهده نمی شود اما باید در تغییر ساختار سیستمهای سیمی به سیستمهای غیر سیمی تلاش بیشتری شود تا فرهنگ الکترونیک به عنوان یک امر نهادینه در بین مردم جا بیفتد وافراد از طریق فضای مجازی زندگی روزمره خود را پی بگیرند.

زنگ پژوهش به برنامه درسی آموزشگاه سماء دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود افزوده شد

نظر به اهمیت پژوهش و در راستای تاکیدات سازمان سماء دانشگاه آزاد اسلامی و معاون سماء دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، زنگ پژوهش به ساعات درسی دانش‎آموزان دبیرستان سما اضافه شد.

در راستای توسعه و حمایت از تحقیق و پژوهش، این درس توسط یکی از پژوهشگران برجسته و با سابقه بصورت هفته‌ای و در قالب زنگ پژوهش تدریس می‌شود، هدف از این کار آشنایی هر چه بیشتر دانش‌آموزان سما با مبانی و روش‌های انجام پژوهش اعلام شده است.

یادآوری می شود دانش‌آموزان دبیرستان سما همه ساله با شرکت در مسابقات و جشنواره‌های علمی و پژوهشی مختلف، حائز رتبه‌های برتر در مسابقات هستند.

همچنین در ادامه برنامه ریزیهای انجام شده توسط حوزه معاونتی سما در هفته پژوهش سلامت دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه سما شاهرود با حضور پزشک بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بررسی شد.

محمد حسن بهشتی معاون سماء دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اعلام این خبر گفت: از آنجا که سلامت دانش‌آموزان عزیز از اهم مسائل مورد توجه دانشگاه می‌باشد در هفته گرامیداشت پژوهش، با هماهنگی های به عمل آمده با بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) پزشک این بیمارستان با حضور در دبیرستان به ارائه توضیحات کاملی پیرامون مسائل بهداشتی و درمانی مورد نیاز دانش‌آموزان پرداخت.

وی افزود: در پایان نیز از دانش آموزان خواسته شد تا در قالب یک طرح پژوهشی دیه ها و شنیده های خود را از صحبتهای پزشک دعوت شده ارائه نمایند.