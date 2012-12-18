حضور دوباره نجفی در شورا/ بررسی گزارشهای مالی شهرداریهای مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه شهر تهران گزارش‌های مالی مناطق 10، 13 ، 14، 17 و 18 بررسی شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی عملکرد مالی مناطق گفت: کمی تاخیر در بررسی گزارش حسابرسی مناطق رخ داد که تلاش می کنیم به سرعت آنها را به نتیجه برسانیم تا گزارش‌های مالی سال آینده در شورا آغاز شود.

مغایرت 7 میلیاردی بدهی سازمان نوسازی

حسابرس شورا در جریان بررسی گزارش مالی منطقه 10 با اشاره به مغایرت 70 میلیارد ریالی سازمان نوسازی بابت عوارض ساختمان‌های نواب به این منطقه گفت: در اسناد منطقه 10 این رقم 285 میلیارد و 940 میلیون ریال به ثبت رسیده که این رقم در سازمان نوسازی 215 میلیارد و 387 میلیون ریال است که شهرداری این منطقه اسنادی که این تناقض را اثبات و امکان تسویه را فراهم کند نداشت.

عظیمی شهردار منطقه که خواستار توضیح در خصوص مغایرت‌های مالی اعلام شده در حساب‌های مالی این منطقه شد که چمران در این رابطه توضیح داد: این اصلاحات در گزارش‌های مالی سال آینده منظور شود.

در جریان رسیدگی به گزارش حسابرسی منطقه 13 نیز مغایرت 66 میلیارد ریالی در موضوع ثبت اموال میان گزارش‌های حسابرسی منطقه 13 و اداره کل امور مالی وجود داشت که این موضوع میان تمامی مناطق مشترک بود.