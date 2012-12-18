احداث 1487 تخت بیمارستانی در مازندران/آسفالت 57 درصد راههای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح های عمرانی، علمی و رونمایی از ثبت فرهنگ و آیین های عاشورایی مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اظهار داشت: 2 میلیون و یکصد و 20 هزار نفر در قالب 783 هزار خانوار و 73 هزار واحد مسکونی قبل از فعالیت دولت نهم در مازندران زندگی می کردند که دارای مسکن بودند.

وی افزود: دولت نهم و دهم بنای احداث 209 هزار واحد مسکونی در استان را ایجاد کرد که این واحدها با اعطای 1260 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 111 هزار واحد طرح مسکن مهر مازندران تا ابتدای سال 91 به بهره برداری رسید یادآور شد: امسال 52 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای استان افتتاح که تا کنون 20 هزار واحد بهره برداری شده و با حضور رئیس جمهور 1103 واحد با حضور رئیس جمهور به صورت نمادین بهره برداری می شود.

نیکزاد با بیان اینکه در 6 ماهه نخست سال 92، 46 هزار واحد بهره برداری می شود افزود: 28 درصد کل واحدهای مسکونی مازندران در سالهای فعالیت دولت نهم و دهم احداث شده است.

وی اجرای طرح خودمالکی برای اجرای طرح مسکن مهر در مازندران را موفق ارزیابی کرد و گفت: این طرح پایلوت اجرای طرح خودمالکی استانهای کشور شده است.

نیکزاد در ادامه از برنامه این وزارتخانه برای احداث 1487 تخت بیمارستانی در استان خبر داد و گفت: 6 بیمارستان استان طی 2 سال آینده با اعتبار 172 میلیارد تومانی در مازندران بهره برداری می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: 324 تخت بیمارستانی در سال 91، 490 تخت در سال 92 و 563 تخت در سال 93 بهره برداری می شود.

وی بیان داشت: از هفته دولت امسال تاکنون یکصد کیلومتر از راه های روستایی استان آسفالت شده و درصد برخورداری روستاهای استان از راه آسفالته 57 درصد است.

نیکزاد گفت: تا پایان آذرماه سال 91، 5451 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 2 هزار و 555 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 3 هزار و 26 واحد در بافت های فرسوده استان مازندران به بهره برداری رسیده است.