به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل صبح سه‌شنبه در نشست ستاد برگزاری یادواره شهدای محله شنبدی بوشهر شهدا را عاملی وحدت‌بخش در کشور دانست و اظهار داشت: حضور مردم در یادواره شهدا و تشیع پیکر پاک شهدای گمنام تجلی و عامل اصلی وحدت است.

وی اضافه کرد: هر چند دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی خواسته اند تا با ترفندهای تبلیغاتی خود رابطه معنوی مردم با شهدا را از بین ببرند ولی مردم روز به روز به شهدا نزدیک شده و از منش و رفتار آنها در عرصه‌های مختلف الگو می‌گیرند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه برگزاری یادواره شهدا برای نظام و ملت ایران برکات فراوانی دارد، افزود: با اتحاد و همدلی در بین مردم در سایه بلند ولی امر مسلمین مشکلات مادی و اقتصادی به فضل الهی رفع خواهد شد.

وی در ادامه بسیج مرکزی را دارای قداست بالایی دانست و اظهار داشت: خاک بسیج مرکزی از قداست بالایی برخوردار است به خاطر اینکه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از اینجا به نبرد با دشمن عزیمت کردند و شهدای بسیاری از این مکان تشییع شدند.

خرم دل خاطرنشان کرد: با همکاری بسیجیان در چهار محل چهار یادواره شهدا برگزار خواهیم کرد که دومین یادواره شهدا در محله شنبدی هشتم دیماه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر یادآور شد: بسیج باید در تمام عرصه‌ها حضوری فعال داشته باشد و اگر جایی بسیج حضور نداشته باشد باید منتظر انحراف باشیم.

وی تصریح کرد: همه نگاه‌ها در داخل و خارج به سپاه است زیرا بسیج و سپاه توانسته‌اند همراه و همگام با مردم به دفاع از ارزش‌های الهی پرداخته و در رفع مشکلات اقتصادی همدیگر را یاری کنند.