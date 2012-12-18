"به رنگ نور" و "دست ها می بینند" در جشنواره هنر و رسانه موفق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش خبری " به رنگ نور" و گزارش رادیویی "دست ها می بینند" از صدا و سیمای خراسان رضوی در جشنواره هنر و رسانه بخش رادیو وتلویزیون به ترتیب رتبه های اول و دوم را از آن خود کردند.

گزارش خبری به "رنگ نور" از مریم تکافی گزارشگر واحد اطلاعات و اخبار با موضوع کتابت قرآن با طلا توسط هنرمندی مشهدی در جشنواره هنر و رسانه رتبه اول را کسب کرد و موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد.

گزارش رادیویی "دست ها می بینند" نیز از مرضیه رحیمی گزارشگر رادیو با موضوع پرداخت به زندگی یک هنرمند نابینا که به آموزش موسیقی و ساخت آلات موسیقی می پردازد، در این جشنواره حائز رتبه دوم شد و لوح تقدیر و جایزه نقدی را از آن خود کرد.

نخستین جشنواره هنر و رسانه به منظور توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در عرصه هنر از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است.



نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی مرکز خراسان رضوی برگزار شد



همزمان با هفته پژوهش و فناوری نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی مرکز خراسان رضوی در محل مجتمع فرهنگی رضوان صدا وسیمای خراسان رضوی برگزار شد.

در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار پژوهشی واحد آموزش و پژوهش، مرکز پژوهش های اسلامی و دفتر مشاوران مرکز خراسان رضوی در قالب گزارش- پژوهش، مطالعات موردی، کتاب، و پژوهش پوسترهای مرکز تحقیقات در معرض دید علاقمندان گذاشته شد.

از نمایشگاه آثار پژوهشی مرکز مدیر کل، معاونان، مدیران ، همکاران و علاقه مندان به آثار پژوهشی بازدید به عمل آوردند.