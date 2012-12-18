به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری شامگاه دوشنبه در مراسم وداع سه شهید گمنام سالهای دفاع مقدس که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: تفحص شهدا در سال 76 و 78 شروع شد که شاید شهدا خواستند بگویند که ما همچنان برای دفاع از حریم ولایت آماده هستیم.



وی عنوان کرد: وقتی پیکر شهدا بعد از سالها تفحص و برای تشییع به شهرها آورده می‌شود این امر بدان معنا است که مجاهدت در را ه خداوند و دین اسلام پایانی ندارد.



حجت الاسلام ماندگاری ابراز داشت: شهدا بر اساس غیرت دینی و برای حفظ ارزش های اسلامی و ایمانی خود به میدان رفتند و در راه دفاع از مکتب و ارزش ها همه چیز خود را فدا کردند.



استاد حوزه علمیه قم ، با اشاره به آیه 54 سوره مائده ابراز داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید، اى کسانى که ایمان آورده‏اید هر کس از شما از دین خود برگردد به‌زودى خدا گروهى را مى‏آورد که آنان را دوست مى‏دارد و آنان او را دوست دارند ، با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند، در راه خدا جهاد مى‏کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمى‏ترسند این فضل خدا است آن را به هرکه بخواهد مى‏دهد و خدا گشایشگر دانا است.



حجت الاسلام ماندگاری ادامه داد: دشمنان امروز می خواهند مجاهدین انقلاب و اسلام را به دنیا طلبی بکشانند و اینگونه بیان می‌کنند که آنها وظیفه خود را در قبال انقلاب و اسلام انجام دادند.



اشاره به ارزش والای شهادت در نزد خداوند



رئیس هیات امنای موسسه تفحص و سیره شهدا با اشاره به ارزش والای شهادت در نزد خداوند گفت: اگر ما پاداشی که خداوند برای شهید در نظر گرفته است را متوجه شویم مسیر و راه شهادت را با مادیات دنیایی عوض نمی کنیم چرا که دنیا قابل مقایسه با جایگاه والای شهادت نیست.



وی با بیان اینکه هر کس در راه خداوند جهاد کند و در این مسیر به درجه رفیع شهادت نائل آید عاقبت به خیر شده است افزود: برخی از افراد قصد دارند مردم را از انقلاب و دفاع از آرمان های شهدا منصرف و نا امید کنند .



شهدا، الگوی اصیل یک منتظر واقعی



حجت الاسلام ماندگاری با بیان این که محبت، ارتباط، مجاهدت و ترس چهار مولفه ای هستند که یک منتظر واقعی باید آن ها را به همراه داشته باشد، تصریح کرد: ما باید عذر خواه حضرت ولیعصر(عج) باشیم که کمتر به یاد ایشان هستیم و بسیاری از اوقات محبت خود به ساحت مقدس ایشان را در عمل ملاحظه نمی‌کنیم.



رئیس هیات امنای موسسه تفحص و سیره شهدا با تاکید بر این که عشق به اهل بیت(ع) و گناه کردن، با هم جمع نمی‌شوند و کسی که ادعای محبت امام زمان(عج) را دارد باید دور گناه را خط بکشد، اظهار داشت: برای نشان دادن الگوی اصیل یک منتظر واقعی باید شهیدان را مثال زد.

