به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده و کلّ محدوده استان را کوه‌ها و ارتفاعات تشکیل داده‌ است و امسال سردی هوا با کمی تأخیر سراغ مردمان این منطقه آمده است.

این استان از هفت واحد کوهستانی تشکیل شده که یکی از مهم ترین و شمالی ترین این واحدها، رشته کوه قره داغ یا همان ارسباران است که در 21 مردادماه جاری پذیرای دو زمین لرزه بزرگ 6 و 6.2 ریشتری بوده و در پی آن بیش از 550 روستا با بیش از 25 هزار واحد مسکونی تخریب شدند.

سردی این مناطق به گونه ای بوده که گاهی در سردترین روز زمستان به دمای 25 درجه سانتی گراد زیر صفر رسیده است.

پس از گذشت چهارماه از وقوع این حادثه گفته می شود ، مردم این مناطق اسکان اضطراری خود یعنی چادرها را به مقصد اسکان های موقت (کانکس) یا اسکان دائمی (واحدهای مسکونی) ترک کرده اند.

احمد علیرضا بیگی ، استاندار آذربایجان شرقی پیش از این نبود چادرنشینی در مناطق زلزله زده ارسباران خبر داد و افزود: در شرایطی قرار گرفتیم که با اطمینان می توان گفت، از ساکنان دائمی مناطق زلزله‌زده کسی در چادرها نیستند و همه به محل‌های امن و زیر سقف‌های مطمئن انتقال پیدا کردند.

چادرها در مناطق زلزله زده به عنوان انباری مورد استفاده قرار می گیرد

فرماندارهریس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام روستائیان این شهرستان در واحدهای مسکونی و یا در کانکس های 12 متری اسکان داده شده اند ، گفت: چادرهایی که در روستاهای این شهرستان وجود دارند به عنوان انباری استفاده می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا چادرهای روستائیان جمع آوری نشده اند تا شائبه چادرنشینی روستائیان از بین برود ، اظهار داشت: روستائیان از این چادر ها به عنوان انباری لوازم خود استفاده می کنند و حاضر به جمع آوری چادر های نمی شوند.

داریوش مرادی در ادامه افزود: تاکنون دو هزار و 800 کانکس 12 متری مسکونی و سه هزار و 800 کانکس 17و 24متری دامی به روستائیان شهرستان هریس تحویل داده شده است.

وی همچنین افزود: تاکنون سه هزار و 200 واحد مسکونی دائمی گچ کاری شده که از تعهدات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است به روستائیان این شهرستان واگذار شده است.

در کنار کانکس ها نیازمند چادرها هستیم

یکی از روستاییان مناطق زلزله ارسباران در خصوص عدم جمع آوری چادرها در این مناطق به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه کانکس های 12 متری به سختی کفایت خود خانواده ها را می دهند ، بنابراین ما به اجبار چادرها را برای نگهداری لوازم خانگیمان که از زیر آور درآورده ایم ، مورد استفاده قرار می دهیم.

وی افزود: با اینکه لوازم گرمایشی و سوخت در این مناطق به سهولت تهیه می شود ولی با این حال نیز برای حفظ تعادل دمای بدن در کانکس ها باید از لباس های گرم همچون کاپشن استفاده کرد.

میرزا محمدزاده در ادامه با بیان اینکه بارش برف در گاهی اوقات به حدی است که کانکس های احشام در آن استتار می کند ، افزود: ما همچنان امیدواریم که روزی زیرسقف امن و گرم خواهیم رفت و در کنار خانواده های خودمان روزهای خوبی را سپری خواهیم کرد.

وی که فرزند خود را در این زمین لرزه از دست داده است ، اظهار کرد: حمایت های دولت و مردم تسکینی بر آلام ماست که امیدواریم این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشد.

محمدزاده که قبل از وقوع این زلزله در صنعت قالی بافی اشتغال داشت ، خواستار تسهیلات و احیای اشتغال خویش شد.

گزارش از شاهین بدرحیدری