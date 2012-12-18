ورود 5 حس انسانی به رایانه ها/ لمس اشیا با تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت IBMپیش بینی خود را برای رایانه هایی که قرار است در سال 2018 عرضه شوند، ارائه کرد.

این شرکت معتقد است رایانه ها در آینده پنج حس انسانی خواهند داشت و با ما به شیوه بسیار متفاوتی ارتباط برقرار خواهند کرد.

بر اساس اعلام IBMفناوری های فرو سرخ و لمسی، فناوری صفحه لمسی و ظرفیت های لرزشی تلفن هوشمند را قادر می کنند تا حس فیزیکی لمس کردن چیزی را شبیه سازی کند.

نخستین رایانه های قابل برنامه ریزی الکترونیکی که در دهه 1940 عرضه شدند در واقع ماشین حساب های الکترونیکی واقعا سریع بودند. از این رو شکل گیری حس در این رایانه ها می تواند نشان دهنده تحول انقلابی در این فناوری طی 60 سال باشد.

امروز در حال ورود به عصر رایانه های شناختی و ادارکی هستیم یعنی ماشین هایی که به ما کمک می کنند فکر کنیم.

یکی از مهمترین جنبه های جذاب این تغییر، توانایی ما برای عرضه ظرفیت و توانایی های سمت راست مغز به این دستگاه است.

فناوری های نوین به این دستگاه کمک می کند تا حس را تقلید کند. امروز شاهد آغاز دستگاه های حس کننده در خودروهای خودپارک شونده و امنیت بیومتریک هستیم و البته چنین فناوری هایی در آینده بسیار گسترده تر خواهد بود.

این پنج پیش بینی نشان می دهد که فناوری های شناختی و ادراکی می توانند زندگی ما بهبود بخشیده و به زودی شاهد عصر سیستم های شناختی خواهیم بود.

در عصر سیستم های شناختی، انسان و ماشین با همکاری یکدیگر نتایج بهتری ارائه می دهند به طوریکه هر یک مهارت های عالی خود را در این همکاری به اشتراک می گذارند.

این دستگاه ها منطقی و تحلیلی تر خواهند بود از سوی دیگر ما قضاوت، همدلی، خلاقیت و توان اخلاقی را فراهم می کنیم.

رایانه ها همچنین توان چشیدن را نیز خواهند داشت و بر اساس عادات غذایی مان، غذای مورد علاقه ما را پیش بینی می کنند.

این رایانه ها همچنین توان بوییدن می یابند و بینی های حساسی خواهند داشت که می تواند عفونت را در تنفس ما تشخیص داده و به ما در مورد وجود باکتری در غذایی که می خوریم خبر دهد.

IBMمدعی است طی پنج سال آینده رایانه ها و تلفن های هوشمند می توان ببینند و تصاویر را درک کنند.

بر اساس اعلام این شرکت رایانه های آینده توان شنیدن حرف های ما را خواهند داشت.