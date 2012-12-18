موفقیت در جام حذفی برای صبای قم اهمیت زیادی دارد

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مسابقه تیمهای فوتبال صبای قم و ابومسلم مشهد در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور، تصریح کرد: بازیهای جام حذفی نسبت به لیگ ویژگیهای خاص خود را دارد و شکی نیست که ما برای موفقیت در این رقابتها اهمیت ویژه ای قائل هستیم.
وی با اشاره به دیدار تیمش با ابومسلم مشهد در این مرحله از رقابتها، ابراز داشت: شکی نیست که ابومسلم مشهد تیم بسیار خوبی است و با وجود اینکه این تیم در خانه خودش بازی میکند و از شانس بسیار زیادی برخوردار است اما نتیجه این دیدار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.
مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: از تیم فوتبال ابومسلم مشهد، کادر فنی و بازیکنان این تیم شناخت بسیار خوبی داریم، مطالعه زیادی نسبت به تیم ابومسلم مشهد داشتهایم و فیلم بازیهای اخیر این تیم در مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان و بازی با پیکان تهران در مرحله یک شانزدهم را نیز با دقت آنالیز کردهایم.
وی یاد آور شد: از به هیچ عنوان بازی های قبلی صبای قم در نیم فصل دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را برای این دیدار ملاک قرار داد زیرا شرایط این دیدار کاملا فرق میکند و قطعا ما با توان بیشتر مقابل ابومسلم مشهد قرار میگیریم.
بختیاری زاده اضافه کرد: بازی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم با بازی خوبی که در مقابل ابومسلم مشهد انجام می دهیم ضمن پیروزی در این بازی یک قدم به قهرمانی در این رقابت ها نزدیک شویم.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به وضعیت تیم فوتبال ابومسلم مشهد در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، لیگ برتر، جام حذفی و یا لیگ قهرمانان کدامیک در اولویت صبا هستند، تصریح کرد: طبیعی است که برای ما لیگ برتر بسیار مهمتر است زیرا در شرایط خوبی قرار نداریم و باید از رده سیزدهم جدول جایگاه خود را ارتقاء بدهیم.
مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: برای ما مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور نیز همانند لیگ برتر مهم و حائز اهمیت است اما فعلا که در این مرحله هستیم چرا به جام حذفی فکر نکنیم، بنابراین با تمام توان مقابل ابومسلم مشهد میایستیم و به فکر کسب جواز صعود به یک چهارم نهایی خواهیم بود.
دیدار تیمهای فوتبال ابومسلم مشهد و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 13 و 30 دقیقه عصر پنجشنبه سی ام آذر ماه در ورزشگاه ثامن الائمه شهر مقدس قم برگزار میشود و تیم برنده با تیم پیروز بازی استقلال و گهر دیدار می کند.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال صبای قم موفقیت در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور را برای تیم صبا بسیارمهم و حائز اهمیت عنوان کرد.
ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: مسابقه تیمهای فوتبال صبای قم و ابومسلم مشهد در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور، تصریح کرد: بازیهای جام حذفی نسبت به لیگ ویژگیهای خاص خود را دارد و شکی نیست که ما برای موفقیت در این رقابتها اهمیت ویژه ای قائل هستیم.
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