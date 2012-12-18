منتقدان کانادایی فیلم هانکه را پسندیدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آی ام دی بی، این فیلم که برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن سال جاری بود مهم ترین بخت را برای تصاحب بهترین فیلم خارجی زبان در مراسم اسکار دارد.

اما فیلم " مرشد" اثر "پل توماس اندرسون" از سوی این انجمن و اعضای آن عنوان برترین اثر سال را دریافت کرد.این فیلم از پرجایزه ترین آثارسال جاری بوده و حواشی زیادی را نیز در کنار خود داشته است.

آخرین ساخته بن زیتلین نیز توانست جایزه بهترین کارگردان اول را دریافت کند تا "جانوارن وحشی جنوب" نیز بتوانند در میان کاندیدهای فیلم اسکار باشد.

آیین اهدای جوایز این انجمن هشتم ژانویه برگزار می شود.