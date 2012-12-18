«تلگرافچی پنج ستاره ارتش» به حرف آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تلگرافچی پنج ستاره» خاطرات ستوانیار مخابرات صابر قره‌داغلو است که به کوشش ساسان ناطق و از میان 52 ساعت مصاحبه ناطق با قره‌داغلو از هفدهم فروردین تا بیستم خرداد تدوین و منتشر شده است.

خاطرات قره‌داغلو در بخش نخست خود به دوره آموزش مقدماتی وی در کرمانشاه و طی کردن رسته مخابرات در دانشکده مخابرات دانشگاه نظامی تهران شروع می‌شود و در ادامه به مرور خاطرات وی از درگیری‌های مرزی ایران و عراق در سال‌های قبل پیروزی انقلاب اسلامی که به نوعی زمینه‌ساز آغاز جنگ تحمیلی نیز هست، منجر می‌شود.

قره‌داغلو در ادامه این کتاب شرحی از حضور خود در جبهه‌های جنگ تحمیلی تا سال 1362 و پایان خدمت و بازنشستگی‌اش را شرح می‌دهد.

خاطرات قره‌داغلو در این کتاب به دلیل زبان شیرین و خودمانی وی در روایت خاطراتش که گاه با برخی اصطلاحات عامیانه و تصویرسازی‌ او درباره حوادث و رویدادهای پیرامونش همراه شده است، این کتاب را بیش از پیش خواندنی کرده است. از سوی دیگر گزارش جامع راوی از وضعیت نزاع مرزی ایران و عراق در سال‌های قبل از انقلاب نیز در این اثر در نوع خود بی‌نظیر است.

این جانباز که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی به شاعری نیز روی آورده است تاکنون یک مجموعه شعر نیز با عنوان «از ناکجای یک دل پردرد» منتشر کرده و مجموعه اشعار عاشورایی‌اش را نیز در دست انتشار دارد.

قره‌داغلو که از کارشناسان شعر استان اردبیل به شمار می‌رود و سرپرستی انجمن موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل را نیز بر عهده دارد، خاطرات خود را در 564 صفحه به همراه مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به خود منتشر کرده است.

در بخشی از خاطرات او در این کتاب می‌خوانیم: به بازار خانقین رفتیم. کردهای مسلح در اطرافمان این طرف و آن طرف می‌رفتند. بازار خانقین پر از لوکس‌فروشی بود. فروشنده‌ها با دیدن کاک عمر تعظیم می‌کردند و دستش را می‌بوسیدند. از تنگ گیلاس یاقوتی رنگی خوشم آمد. فروشنده یک دست از آن را کادو پیچ کرد. قیمتش 164 تومان بود. فروشنده نمی‌خواست پولش را بگیرد. گفتم: تو را جان ملا مصطفی و کاک عمر پولش را بگیر. فروشنده چشم به چشم کاک عمر دوخته بود. کاک عمر وقتی دید ناراحت می‌شوم، به او گفت: «دینارقت له وی بسین»

کتاب «تلگرافچی پنج ستاره» را انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 15900 تومان منتشر شده است.