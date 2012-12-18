خانه های عالم شهرستان فراهان احداث و تکمیل می شوند

یداله اسلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: پروژه احداث خانه عالم روستای دستجان از مرداد ماه سال گذشته و پروژه احداث خانه عالم دهستان فشک ازفروردین ماه سالجاری شروع شده وتاکنون ادامه دارد.

شهاب سنگ در آسمان استان مرکزی قابل رویت بود

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی با اشاره به بارش شهاب ها در آسمان ایران گفت: این شهاب باران از 16 آذر شروع شده و تا 26 آذرماه ادامه داشت و با چشم غیر مسلح نیز در آسمان استان مرکزی قابل مشاهده بود.

مهدی ثامنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با عبور مدار کره زمین از مدار سیارکی درمجاورت مدار زمین حدود 100 شهاب در آسمان در هر ساعت عبور می کرد که مردم می توانستند ان را ببینند.

سنگ‌ها به سمت زمین هجوم می‌آورند و ما آنها را به صورت شهاب می‌بینیم

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی خاطرنشان کرد: بارش شهاب جوزایی از سمت صورت فلکی جوزا (دو پیکر) به سمت زمین می‌آید، زمانی که جسم دنباله‌داری از کنار زمین عبور کند، سنگ‌های دنباله‌دار آن در مدار زمین باقی می‌ماند و هنگامی که زمین در هنگام عبور خود به دور خورشید وارد مدار این توده سنگی شود، سنگ‌ها به سمت زمین هجوم می‌آورند و ما آنها را به صورت شهاب می‌بینیم.

ثامنی با تاکید بر اینکه چگونگی تولید شهاب‌ها به دست سیارک‌ها تاکنون به صورت معما باقی مانده‌است گفت: این بارش از معدود بارش‌های شهابی است که منشا آن دنباله‌دارها نیستند بلکه منشا این بارش سیارک 1983TB یا فایتون 3200 است که به نظر برخی اخترشناسان نوعی جرم به نام دنباله‌دار خاموش است.