طرح تولید بنزین از گاز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سامی وند امروز در نشستی خبری با اشاره به راه‌اندازی رسمی پالایشگاه گاز سراجه قم به ظرفیت 10 میلیون مترمکعب در روز گفت: در حال حاضر حدود 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مخزن زیرزمینی سراجه قم ذخیره سازی که از روز گذشته برداشت گاز از این مخزن آغا ز شده است.

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تا چند روز آینده ظرفیت برداشت گاز از مخزن سراجه به 4 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تصریح کرد: در صورتی که زمستان سال جاری هوای بسیار سردی در اکثر استان‌ها حاکم شود، ظرفیت برداشت از این مخزن تا مرز 10 میلیون متر مکعب در روز هم قابل افزایش است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد راه اندازی مخزن ذخیره سازی گاز افزایش تولید میعانات گازی کشور است، اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد حدود 12.5 میلیون بشکه میعانات گازی در سراجه قم ذخیره سازی شده است که با تزریق گاز هم اکنون روزانه 10 هزار بشکه میعانات گازی تولید می شود.

وی با یادآوری اینکه میعانات گازی استحصال شده برای تولید برخی از فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل به پالایشگاه نفت تهران ارسال می‌شود، تاکید کرد: هم اکنون قیمت هر بشکه میعانات گازی حدود 100 تا 110 دلار است که در مجموع با بهره برداری از مخزن سراجه قم علاوه بر افزایش پایداری شبکه گاز، امکان دست یابی به درآمد حدود 1.5 میلیارد دلاری وجود دارد.

سامی وند با یاد آوری این موضوع که در تاسیسات سراجه قم علاوه بر مخازن زیرزمینی و پالایشگاه گاز، ایستگاه تزریق گاز با ظرفیت 5 هزار پی.اس.آی، 40 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی و پست 63 کیلوولتی و تاسیسات آب شیرین کن، 220 هزار بشکه ظرفیت مخازن ذخیره سازی مایعات گازی و ایستگاه بارگیری نصب و راه اندازی شده است، بیان کرد: با توجه به برنامه ایران برای افزایش صادرات گاز راه اندازی مخازن جدید منجر به افزایش پایداری شبکه گاز به ویژه در ایام سرد سال خواهد شد.

افزایش ظرفیت سراجه قم به 1.5 میلیارد مترمکعب

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت بخش بالادستی مخزن ذخیره سازی سراجه قم توضیح داد: تعمیر و حفاری 9 حلقه چاه در دستور شرکت نفت قرار دارد که تاکنون 5 حلقه چاه برای تزریق گاز تحویل شرکت ملی گاز شده است.

وی از اجرای کامل پروژه‌های پدافند غیرعامل در طرح ذخیره سازی سراجه قم خبر داد و افزود: پیش بینی می‌شود تا تابستان سال آینده در فاز اول بیش از 1.5 میلیارد متر مکعب گاز در این مخزن زیرزمینی ذخیره سازی شود که مطابق با برنامه فنی تا دو سال بیش از 1.5 میلیارد متر مکعب گاز در این مخزن ذخیره سازی نمی‌شود.

سامی وند، ظرفیت نهایی سراجه قم را سالانه 3.3 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و یادآور شد: در نهایت با بهره برداری از فازهای جدید این پروژه امکان برداشت تا سقف 30 میلیون متر مکعب گاز وجود دارد.

وی همچنین هزینه سرمایه گذاری برای ساخت و راه اندازی مخزن ذخیره سازی سراجه قم را 240 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: بخشی از این منابع صرف خرید قطعات یدکی و تجهیزات پروژه شوریجه خراسان هم شده است.

راه‌اندازی دومین مخزن گاز ایران در خراسان

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی مخزن ذخیره سازی گاز در شوریجه خراسان رضوی گفت: هم اکنون پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه به بیش از 85 درصد رسیده است که در صورت مساعد بودن آب و هوا امکان بهره برداری از طرح تزریق گاز آن تا پایان سال وجود دارد.

سامی وند، ظرفیت پالایشگاه گاز مخزن شوریجه خراسان را 20 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و اظهار داشت: در بخش بالادستی آن باید 14 حلقه چاه جدید توسط شرکت نفت حفاری شود.