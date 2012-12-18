عدم شناخت زوجین عامل افزایش طلاق/ طلاق های عاطفی رو به افزایش است

یعقوب احمدی در حاشیه برگزاری همایش خانواده و جایگاه اجتماعی آن در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشکیل خانواده از مهمترین نوآوری بشریت است که امروزه دچار مشکلات ساختاری در نتیجه عدم شناخت واقعی از هم شده است.

وی با بیان اینکه فرایند تشکیل خانواده در دو نوع فردمحور و گروه محور تشکیل می شود، افزود: شناخت های قبل از ازدواج محدود به فرد امکان وصول شناخت دقیق را ایجاد نمی کند و این در حالی است که فرد محوریت اول در خانواده است.

مدیرگروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج ادامه داد: کارکردهای اجتماعی طلاق در جامعه بسیار مضر است و در جامعه کاتولیک طلاق عملا ممنوع است و به همین دلیل جدایی های عاطفی و غیر رسمی بسیار گسترده تر شده است.

احمدی با بیان اینکه برخی اشتراکات به معنی تفاهم نیست، بیان کرد: فرهنگ آشنایی های فردی بر جامعه ایران منطبق نیست و کمرنگ کردن نقش خانواده ها در آشنایی های اولیه امکان ایجاد مشکلات فراوان را در مراحل بعدی و سرانجام طلاق را به وجود می آورد.

وی ناهمسانی همسرها از هم را یک مشکل با نتایج بسیار مخرب دانست و اشاره کرد: ناهمسانی ازدواج ها آغاز بحران در روابط اجتماعی و انقطاع بین نسلی را به وجود می آورد که نهایتا منجر به طلاق و اکثرا طلاق های روحی در بین خانواده می شود.