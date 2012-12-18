  1. عناوین کل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

با انتصاب حجت‌الاسلام احمدی؛

مدیر جدید سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شد

مدیر جدید سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شد

قم - خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام محمد احمدی به عنوان مدیر جدید سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در حکمی حجت‌الاسلام محمد احمدی را به عنوان مدیر سنجش و پذیرش معرفی کرد.

در حکم حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی خطاب به حجت‌الاسلام احمدی آمده است: با عنایت به شایستگی‌های علمی، اخلاقی و تجارب ارزنده جنابعالی در امور مدیریت آموزشی حوزه‌های علمیه، همزمان با ولادت فرخنده حضرت امام محمد باقر(ع)،‌ جنابعالی را به عنوان مدیرکل سنجش و پذیرش این معاونت منصوب می‌نمایم.

اولویت‌های آن مدیریت عبارتند از: برنامه‌ریزی دقیق برای جذب حداکثری افراد صالح و شایسته به حوزه‌های علمیه از طریق ایجاد تنوع و جذابیت در روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی و بازنگری در ضوابط و تمرکز آن مدیریت بر امور ستادی (برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی) و واگذاری سایر امور به مدیریت‌های محترم استانی و واحدهای آموزشی.

در ادامه حکم آمده است: انتظار می‌رود با اتکال بر خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تعامل سازنده با همکاران عزیز در مرکز و استان‌ها و نیز ارتباط مستمر با نهاد‌های همسو، در انجام وظایف محوله موفق باشید.

در پایان از جناب حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمیان معاون محترم شهرستان‌ها به خاطر موافقت با انتقال حجت‌الاسلام احمدی به این معاونت و نیز از خدمات خالصانه مدیر سابق پذیرش جناب حجت‌الاسلام آقای محدث که طی سال‌های متمادی نقش ارزنده‌ای در استقرار نظام پذیرش واحدهای آموزشی تربیتی ایفا نمودند کمال تشکر را دارم.

 

کد مطلب 1769283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها