به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران کشور در حکمی حجت‌الاسلام محمد احمدی را به عنوان مدیر سنجش و پذیرش معرفی کرد.



در حکم حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی خطاب به حجت‌الاسلام احمدی آمده است: با عنایت به شایستگی‌های علمی، اخلاقی و تجارب ارزنده جنابعالی در امور مدیریت آموزشی حوزه‌های علمیه، همزمان با ولادت فرخنده حضرت امام محمد باقر(ع)،‌ جنابعالی را به عنوان مدیرکل سنجش و پذیرش این معاونت منصوب می‌نمایم.



اولویت‌های آن مدیریت عبارتند از: برنامه‌ریزی دقیق برای جذب حداکثری افراد صالح و شایسته به حوزه‌های علمیه از طریق ایجاد تنوع و جذابیت در روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی و بازنگری در ضوابط و تمرکز آن مدیریت بر امور ستادی (برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی) و واگذاری سایر امور به مدیریت‌های محترم استانی و واحدهای آموزشی.



در ادامه حکم آمده است: انتظار می‌رود با اتکال بر خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تعامل سازنده با همکاران عزیز در مرکز و استان‌ها و نیز ارتباط مستمر با نهاد‌های همسو، در انجام وظایف محوله موفق باشید.



در پایان از جناب حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمیان معاون محترم شهرستان‌ها به خاطر موافقت با انتقال حجت‌الاسلام احمدی به این معاونت و نیز از خدمات خالصانه مدیر سابق پذیرش جناب حجت‌الاسلام آقای محدث که طی سال‌های متمادی نقش ارزنده‌ای در استقرار نظام پذیرش واحدهای آموزشی تربیتی ایفا نمودند کمال تشکر را دارم.



