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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۱

عنابستانی:

125 کیلیومتر جاده چهار خطه در چهار محال و بختیاری وجود دارد

125 کیلیومتر جاده چهار خطه در چهار محال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد – خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 125 کیلومتر جاده چهار خطه در چهار محال و بختیاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی  ظهر سه شنبه در همایش و مانور راهداری در فرودگاه شهرکرد با اشاره به اینکه در این استان 125 کیلیومتر جاده چهار خطه وجود دارد، اظهار داشت: در این استان یک هزار و 500 کیلومتر جاده اصلی و دو هزار و 500 کیلومتر جاده روستایی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در این استان  ساخت و ساز راه های جاده ای بسیار وجود دارد،  بیان داشت: ساخت راه در شرایط کوهستانی  این  استان ویژگی خاص خود را دارد.

عنابستانی با بیان اینکه نجات در راه ماندگان در جاده یک کار الهی است و ارزش انسانی است، اذعان داشت: مردم این کشور و این استان مردم روز های سخت هستند و با توجه به تحریم ها مردم عزم خود را به دشمنان این کشور ثابت کرده اند.

وی عنوان کرد: همه مسئولین استان  باید تلاش کنیم که مردم این استان در آسودگی زندگی کنند.
 

کد مطلب 1769284

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