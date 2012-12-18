125 کیلیومتر جاده چهار خطه در چهار محال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر سه شنبه در همایش و مانور راهداری در فرودگاه شهرکرد با اشاره به اینکه در این استان 125 کیلیومتر جاده چهار خطه وجود دارد، اظهار داشت: در این استان یک هزار و 500 کیلومتر جاده اصلی و دو هزار و 500 کیلومتر جاده روستایی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در این استان ساخت و ساز راه های جاده ای بسیار وجود دارد، بیان داشت: ساخت راه در شرایط کوهستانی این استان ویژگی خاص خود را دارد.

عنابستانی با بیان اینکه نجات در راه ماندگان در جاده یک کار الهی است و ارزش انسانی است، اذعان داشت: مردم این کشور و این استان مردم روز های سخت هستند و با توجه به تحریم ها مردم عزم خود را به دشمنان این کشور ثابت کرده اند.

وی عنوان کرد: همه مسئولین استان باید تلاش کنیم که مردم این استان در آسودگی زندگی کنند.

