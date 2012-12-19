مدیران فرهنگی باید کاردیده باشند/ ریشه اصلی مشکلات فرهنگی کشور

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز فرهنگی با کم شدن بودجه مواجه شده اند در حالیکه نگاه به مسائل فرهنگی باید سرمایه گذارانه باشد نه هزینه بر دانستن، زیرا هرهزینه‎ای در این زمینه در آینده جواب می‎دهد لذا هزینه محسوب نمی‏شود به خبرنگار مهر گفت: طبیعی است که پشتوانه هر حرکتی منوط به امکانات مادی است یا به تعبیر فلسفی هر صورت و عرضی نیاز به جوهری دارد تا نمود پیدا کند، ولی آنچه در حوزه فرهنگ بیش از دیگر حوزه‏ها در خور تأمل و توجه است این است که پیشرفت، تعالی و گسترش فعالیت‎های فرهنگی در مرتبه نخست یعنی قبل از امکانات مادی نیاز به افراد با تجربه و صاحبان معرفت و تخصص در این زمینه دارد.

وی افزود: در دیگر موراد می‎توان افرادی را در طول چند سال دارای تخصص نمود و از آنها در کار مدیریت بهره گرفت. ولی امر فرهنگ چنین نیست.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در ادامه به تعریف یک مدیرفرهنگی پرداخت و گفت: تعریف یک مدیر فرهنگی تابع تعریفی که از خود فرهنگ می‎شود که فراهم آمده از عناصر بی‏شمار در سالیانی بسیار دراز است. از اینرو مدیران فرهنگی را نمی‎توان به خلاف دیگر مدیران بر اساس حکم منصوب داشت، بلکه چنین حکمی باید پس از اطمینان از سوابق، تجربه‎ها و آگاهی‏های وی در زمینه فرهنگ صادر شود.

این نویسنده و مترجم درباره نهادینه شدن تصوری صحیح از هزینه کردن‏ها در مسائل فرهنگی هم تصریح کرد: بنابراین وجه تمایز یک مدیر فرهنگی از دیگر مدیران در اطلاعات و آگاهی‏هایی است که نیاز به تجربه‎ای طولانی‎تر از مدیریت‎های غیر فرهنگی دارد. اینکه امروزه در کشور ما مسائل فرهنگی اعم از کتاب، مطبوعات، رسانه‏ها، سینما، دانشگاه‏ها، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی کارایی و شکوفایی لازم را ندارند، تنها سر در یک علت دارد و آن هم این است که گردانندگان چنین مسئولیت‏هایی از ساکنین کوی معرفت انتخاب نشده‏اند، زیرا نه تجربه کافی در آن خصوص دارند و نه تحقیق و تألیفی و نه ممارستی که مورد قبول همکارانشان قرار گیرد.

بقایی ماکان در پایان یادآورشد: بنابراین مشمول این توصیه شیخ شیراز نمی‎شوند که « به کارهای گران مرد کاردیده فرست» تا شیر شرزه نابسامانی و جهل را به زیر خم کمند معرفت در آورند.