شرکت سواری داران صومعه سرا در آستانه تعطیلی

خسرو علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت مزبور با سابقه بیش از 50 سال تا سال 85 در داخل شهر صومعه سرا دارای جایگاه اختصاصی است اما به منظور همراهی با مسئولان و کم کردن بار ترافیک داخل شهر به ترمینال مسافربری در ورودی این شهر نقل مکان کرد.

وی اظهار داشت: این نقل مکان مشروط بر این بود که در داخل شهر از حمل مسافر از سوی خودروهای متفرقه به مقصد رشت جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت سواری داران صومعه سرا به رشت و بلعکس گفت: پس از چند ماه میدان اصلی شهر و به ویژه خیابان جعفری در محاصره تاکسی های گردشی صومعه سرا که مورد حمایت شهرداری بود، درآمد.

وی با اشاره به اینکه این خودروها با دریافت کارت تردد عملا به حمل و نقل برون شهری رخنه کردند، افزود: این شرکت از داخل شهر به بیرون شهر منتقل شد اما به بهانه ایجاد اشتغال هر روز بر تعداد خودروهای مسافری در خیابان جعفری و در داخل شهر افزوده و این خیابان به صورت ایستگاه حرفه ای برای جابجا کردن مسافران تبدیل شد.

علیزاده در ادامه به گران شدن هزینه های خودرو از قبیل لاستیک، لوازم یدکی و سوخت اشاره کرد و بیان داشت: این تعاونی در سال های 83 - 84 در طول روز 800 سرویس مسافری داشت که امروز به 120 سرویس کاهش یافته که بطور میانگین هر راننده با سه سرویس در روز می تواند به فعالیت مشغول باشد.

وی گفت: این تعاونی به دلیل عدم همکاری مسئولان، پلیس راهور و شهرداری با کمبود مسافر مواجه شده و از 70 سواری این تعاونی 35 سواری ماشین خود را فروخته اند و فقط سهام دار این شرکت هستند و در صورت ادامه این روند تعاونی مزبور ورشکسته و تعطیل می شود.

مدیرعامل شرکت سواری داران افزود: شهرداری صومعه سرا که مکان مسافربری به این شرکت اجاره داده با حمایتش از تاکسی های گردشی باعث کاهش مسافر و 21 میلیون تومان بدهکاری به شرکت مزبور تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: شهر صومعه سرا تنها شهر غرب گیلان است که تاکسی پلاک ( ع ) سواری دارانش حق ورود به داخل شهر ندارند و انگشت جریمه برروی خودروهای این تعاونی اشاره دارد و به محض ورود به شهر توسط گشت ویژه شهرداری مورد استقبال قرار می گیرد.

علیزاده هزینه دفترچه ساعت، بیمه ماهانه راننده و بیمه ماشین در سال برای یک عضو تعاونی سواری را سه میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این در حالیست که دیگر خودروها چنین هزینه های ندارند و حتی در ایستگاه که در فاصله 200 متری این شرکت برایشان تعریف شده نمی مانند و در داخل شهر مسافر خود را به راحتی سوار و پیاده می کنند.

وی همچنین گفت: خودروهای شرکت تعاونی سواری داران که حق قانونی و اولویت حمل و نقل مسافر را دارند با جریمه بدرقه می شوند و عدم ورود به شهر باعث کاهش مسافر از مسیر رشت به صومعه سرا برای تاکسی داران این شرکت شده است.