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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

دهه امامت و ولایت در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد

دهه امامت و ولایت در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد

بابل - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: با پیگیری آیت الله نظری از علمای برجسته مازندران و موافقت رئیس جمهور، دهه امامت و ولایت در میان آثار ملی و معنوی کشور جای گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود علویان صدر در مراسم افتتاح طرح های علمی، عمرانی و ثبت آیین های فرهنگی عاشورایی مازندران گفت: دهه ولایت و امامت از قربان تا غدیر به عنوان اثر ملی معنوی کشور مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آیین های عاشورایی با اتکا به قیام امام حسین (ع) منشاء فکر و اصالت  و معرفی عاشورا برای جهانیان شده است.

وی بیان داشت: قیام عاشورا مسیر و جریان هدایت را برای همگان فراهم کرده است.

وی از ثبت آیین های عاشورایی مشهد اردهال کاشان خبر داد و گفت: 20 اثر فرهنگ و آیین های عاشورایی مازندران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1769287

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