دهه امامت و ولایت در فهرست آثار معنوی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود علویان صدر در مراسم افتتاح طرح های علمی، عمرانی و ثبت آیین های فرهنگی عاشورایی مازندران گفت: دهه ولایت و امامت از قربان تا غدیر به عنوان اثر ملی معنوی کشور مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آیین های عاشورایی با اتکا به قیام امام حسین (ع) منشاء فکر و اصالت و معرفی عاشورا برای جهانیان شده است.

وی بیان داشت: قیام عاشورا مسیر و جریان هدایت را برای همگان فراهم کرده است.

وی از ثبت آیین های عاشورایی مشهد اردهال کاشان خبر داد و گفت: 20 اثر فرهنگ و آیین های عاشورایی مازندران به ثبت رسیده است.