جزئیات توافق اتمی امارات و روسیه/متهم شدن ابوظبی به دخالت در امور مصر

جزئیات توافق اتمی امارات و روسیه
روسیه و امارات روز گذشته توافقنامه همکاری در زمینه انرژی اتمی امضا کردند که حاکی از رویکرد هسته ای اعراب به سوی روسیه است. این توافقنامه 15 ساله در راستای انتقال فناوری و تحویل سوخت اتمی برای رفع نیازهای انرژی هسته ای امارات امضا شده است.
"سرگئی کرینکو" رئیس شرکت روس اتم در این باره اظهار داشت : این توافقنامه جامع، همکاری در تمام زمینه ها از جمله استخراج اورانیوم، تبدیل و تهیه سوخت، تامین تجهیزات و همچنین فعالیتهای تحقیقاتی و ساخت نیروگاه های هسته ای را شامل می شود.
"محمد بن ضاعن الهاملی" وزیر انرژی امارات نیز در این باره اظهار داشت : با در نظر داشتن اینکه شرکتهای روسی دارای قراردادهای تحویل سوخت هسته ای به امارات هستند، همکاری با روسیه در این زمینه برای ما بسیار مهم است.
امارات سال گذشته ساخت اولین راکتور اتمی خود را آغاز کرد و در زمینه هسته ای علاوه بر روسیه با آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلیس نیز تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.
یک قاضی عربستانی، پرونده رائف بدوی فعال سیاسی را که به اتهام نافرمانی از والدین و تاسیس شبکه اینترنتی لیبرالی، ممکن است به ارتداد و مجازات اعدام محکوم شود، به دادگاه عادی ارجاع داد. منابع حقوقی عربستانی اعلام کردند: قاضی دادگاه جنایی جده در جلسه روز دوشنبه، پرونده رائف بدوی را به دلیل عدم صلاحیت دادگاه خود برای بررسی این مسئله، به دادگاه عمومی ارجاع داد و گفت: من نمی توانم حکم ارتداد وی را صادر کنم.
بدوی35 سال دارد و تابستان گذشته به اتهام "عاقّ والدین" و "ایجاد پایگاه اینترنتی" در دادگاه حاضر شده بود که از اتهام اول تبرئه شد، اما دادگاه صلاحیت بررسی اتهام دوم وی را در خود ندید، زیرا تشخیص این مسله در حوزه تخصصی وزارت ارتباطات است.
عربستان سعودی قاطعانه افراد متهم به ارتداد را به اعدام محکوم می کند. به گزارش مهر به نقل از العالم، شبکه لیبرال عربستان سعودی -که بدوی از بنیانگذاران آن است- اواخر ماه گذشته اعلام کرده بود: مسئله بدوی به شدت دچار انحراف شده است، به ویژه پس از این که دادستانی شهودی را برای شهادت دادن درباره اطلاعاتی که وی در صفحه شخصی فیلترشدۀ فیس بوک خود، احضار کرده است.
زندانهای ریاض دیگر جا ندارد
مدیرکل زندانهای عربستان سعودی با اذعان به افزایش شمار زندانیان در شهر ریاض ،پایتخت، این پدیده را ناشی از افزایش میانگین جنایات در کشور دانست.
علی الحارثی در گفتگو با الحیات در خصوص پدیده فرار زندانیان گفته است وجود تلفن همراه، طی دوره اخیر عملیات فرار برخی از زندانیان را آسان کرده است.
وی با اعتراف به اینکه تعداد زندانیان در برخی زندانها از ظرفیت پذیرش بیشتر است، اعلام کرد مثلا برخی زندانها، 24 بند و هر بند ظرفیت 240 زندانی را دارد .
الحارثی همچنین از افزایش شمار زندانیان زن خبر داد و آن را نشانه افزایش میانگین جنایات در عربستان دانست.
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