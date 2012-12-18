جزئیات توافق اتمی امارات و روسیه/متهم شدن ابوظبی به دخالت در امور مصر

جزئیات توافق اتمی امارات و روسیه

روسیه و امارات روز گذشته توافقنامه همکاری در زمینه انرژی اتمی امضا کردند که حاکی از رویکرد هسته ای اعراب به سوی روسیه است. این توافقنامه 15 ساله در راستای انتقال فناوری و تحویل سوخت اتمی برای رفع نیازهای انرژی هسته ای امارات امضا شده است.

"سرگئی کرینکو" رئیس شرکت روس اتم در این باره اظهار داشت : این توافقنامه جامع، همکاری در تمام زمینه ها از جمله استخراج اورانیوم، تبدیل و تهیه سوخت، تامین تجهیزات و همچنین فعالیتهای تحقیقاتی و ساخت نیروگاه های هسته ای را شامل می شود.

"محمد بن ضاعن الهاملی" وزیر انرژی امارات نیز در این باره اظهار داشت : با در نظر داشتن اینکه شرکتهای روسی دارای قراردادهای تحویل سوخت هسته ای به امارات هستند، همکاری با روسیه در این زمینه برای ما بسیار مهم است.



امارات سال گذشته ساخت اولین راکتور اتمی خود را آغاز کرد و در زمینه هسته ای علاوه بر روسیه با آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلیس نیز تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.

از سوی دیگر، "حمد الکعبی" نماینده دائمی امارات در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: امارات در تلاش برای ساخت چهار نیروگاه اتمی با توان تولیدی 1400 مگاوات برق است که نخستین آنها در سال 2017 به بهره برداری می رسد.

وی افزود: امارات در تلاش است تا سال 2020 به میزان 25 درصد از نیازهای انرژی خود را از طریق نیروگاههای هسته ای تامین کند.

نماینده دائمی امارات در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: امارات هم اکنون با شش کشور توافقنامه 15 ساله در زمینه تامین سوخت اتمی امضا کرده است.

وی همچنین مدعی درنظرگرفتن بالاترین ضریبهای امنیتی برای ساخت نیروگاههای اتمی در امارات شد.

نخستین جلسه هیئت وزیران جدید کویت

روز گذشته نخستین جلسه هیئت وزیران جدید کویت به ریاست "جابر المبارک" نخست وزیر کویت برگزار شد و در آن بر لزوم پایبندی تمام جریانهای سیاسی به قانون اساسی تاکید شد.

هیئت وزیران کویت همچنین تاکید کرد: با هر گونه آشوب و نقض قانون اساسی به شدت برخورد خواهد کرد.

خاطرنشان می شود مخالفان کویتی که شامل جریانهای لیبرال و سلفی می شوند اخیرا تلاش کردند با تحریم انتخابات پارلمانی مردم را از شرکت در آن بازدارند، اما با حضور مردم کویت در انتخابات، یک سوم پارلمان به دست شیعیان افتاده است که بالاترین تعداد نمایندگان شیعه در تاریخ کویت به شمار می رود.

امارات دخالت در مسائل مصر را تکذیب کرد

"عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امور خارجه امارات روز گذشته در اظهاراتی با تکذیب اخبار منتشرشده درباره دخالت امارات در امور مصر، اعلام کرد: برخی به دنبال تخریب روابط مصر و امارات هستند.

وزیر امور خارجه امارات که اخیرا در همین راستا با سفیر مصر در ابوظبی دیدار کرد و اعلام کرد: امارات هیچ تلاشی برای دخالت در امور مصر ندارد و مسائل مطرح شده در این زمینه، اتهامات بی اساس است.

خاطرنشان می شود اخیرا برخی منابع از طرحهای امارات علیه نظام حاکم در مصر خبرداده بودند. همچنین "ضاحی خلفان" رئیس پلیس امارات هر چند وقت یکبار انتقادات شدیدی را علیه اخوان المسلمین مطرح می کند.

محاکمۀ فعال عربستانی به اتهام عاق والدین!



یک قاضی عربستانی، پرونده رائف بدوی فعال سیاسی را که به اتهام نافرمانی از والدین و تاسیس شبکه اینترنتی لیبرالی، ممکن است به ارتداد و مجازات اعدام محکوم شود، به دادگاه عادی ارجاع داد. منابع حقوقی عربستانی اعلام کردند: قاضی دادگاه جنایی جده در جلسه روز دوشنبه، پرونده رائف بدوی را به دلیل عدم صلاحیت دادگاه خود برای بررسی این مسئله، به دادگاه عمومی ارجاع داد و گفت: من نمی توانم حکم ارتداد وی را صادر کنم.



بدوی35 سال دارد و تابستان گذشته به اتهام "عاقّ والدین" و "ایجاد پایگاه اینترنتی" در دادگاه حاضر شده بود که از اتهام اول تبرئه شد، اما دادگاه صلاحیت بررسی اتهام دوم وی را در خود ندید، زیرا تشخیص این مسله در حوزه تخصصی وزارت ارتباطات است.



عربستان سعودی قاطعانه افراد متهم به ارتداد را به اعدام محکوم می کند. به گزارش مهر به نقل از العالم، شبکه لیبرال عربستان سعودی -که بدوی از بنیانگذاران آن است- اواخر ماه گذشته اعلام کرده بود: مسئله بدوی به شدت دچار انحراف شده است، به ویژه پس از این که دادستانی شهودی را برای شهادت دادن درباره اطلاعاتی که وی در صفحه شخصی فیلترشدۀ فیس بوک خود، احضار کرده است.



زندانهای ریاض دیگر جا ندارد



مدیرکل زندانهای عربستان سعودی با اذعان به افزایش شمار زندانیان در شهر ریاض ،پایتخت، این پدیده را ناشی از افزایش میانگین جنایات در کشور دانست.



علی الحارثی در گفتگو با الحیات در خصوص پدیده فرار زندانیان گفته است وجود تلفن همراه، طی دوره اخیر عملیات فرار برخی از زندانیان را آسان کرده است.



وی با اعتراف به اینکه تعداد زندانیان در برخی زندانها از ظرفیت پذیرش بیشتر است، اعلام کرد مثلا برخی زندانها، 24 بند و هر بند ظرفیت 240 زندانی را دارد .



الحارثی همچنین از افزایش شمار زندانیان زن خبر داد و آن را نشانه افزایش میانگین جنایات در عربستان دانست.