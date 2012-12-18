نداشتن اعتقاد به تقلید در دین به مثابه قبول نداشتن پزشک متخصص است

حجت الاسلام سید مصطفی علوی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: هر مسلمان باید مرجع تقلید داشته باشد و این یک حکم عقلى است چراکه اگر کسى که باید تقلید کند، تقلید نکرده و اعمالى را انجام دهد مانند بیمارى است که خودسر دارو مصرف کند چه بسا عوض این که بهبودى حاصل شود بیمارى اش افزون شود.



وی با اشاره به بحث تقلید دراحکام غیر ضروری دین گفت: هر انسان بالغ و مسلمان باید برای خود مرجع تقلید داشته باشد و دراحکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد ، یا ازمجتهد تقلید کرد، یعنی به دستوراو رفتار شود.



حجت الاسلام علوی با بیان اینکه تقلید در احکام ، عمل کردن به دستور مجتهد است تاکید کرد: باید ازمجتهدى تقلید کرد که دارای صفاتی چون مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى ،حلال‌زاده ، زنده و عادل باشد و نیز بنابراحتیاط واجب باید از مجتهدى تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگرعالم تر باشد.



این سخنران ادامه داد: مسأله حقیقت تقلید در احکام استناد عملى به دستور مجتهد است، یعنى انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.

