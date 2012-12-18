دو بازیکن تا پایان هفته به تراکتورسازی می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر، "جاناتان" نام مهاجم برزیلی است که از ابتدای هفته جاری در تمرینات تیم تراکتورسازی حاضر شده و طبق شنیده ها تونی اولیویرا توانایی های فنی این بازیکن را تائید کرده است.

جاناتان در صورت قبولی در تست پزشکی و تائید نهایی از سوی کادرفنی تیم تراکتورسازی، تا پایان هفته جاری با این تیم قرارداد امضا خواهد کرد.

همچنین خبر می رسد که دو بازیکن صربستانی در پست های هافبک و مهاجم در تمرینات تیم تراکتورسازی حاضر شده اند که گفته می شود ثبت قرارداد با یکی از این بازیکنان قطعی شده و بازیکن مذکور تا پایان هفته جاری رسما به جمع سرخپوشان خواهد پیوست.

شنیده ها حاکی از آن است که میلاد میداوودی بازیکن سابق استقلال نیز به تراکتورسازی نزدیک شده و دو طرف در حال مذاکره های اولیه هستند.

تیم تراکتورسازی تبریز در تعطیلات نیم فصل تا به امروز با هیچ بازیکنی قرارداد نبسته است.