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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

دو بازیکن تا پایان هفته به تراکتورسازی می پیوندند

دو بازیکن تا پایان هفته به تراکتورسازی می پیوندند

تبریز - خبرگزاری مهر: دو بازیکن تا پایان هفته به تراکتور سازی می پیوندند که در این میان مهاجم برزیلی حاضر در تمرینات تیم تراکتورسازی تبریز مورد تائید اولیه سرمربی این تیم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، "جاناتان" نام مهاجم برزیلی است که از ابتدای هفته جاری در تمرینات تیم تراکتورسازی حاضر شده و طبق شنیده ها تونی اولیویرا توانایی های فنی این بازیکن را تائید کرده است.

جاناتان در صورت قبولی در تست پزشکی و تائید نهایی از سوی کادرفنی تیم تراکتورسازی، تا پایان هفته جاری با این تیم قرارداد امضا خواهد کرد.

همچنین خبر می رسد که دو بازیکن صربستانی در پست های هافبک و مهاجم در تمرینات تیم تراکتورسازی حاضر شده اند که گفته می شود ثبت قرارداد با یکی از این بازیکنان قطعی شده و بازیکن مذکور تا پایان هفته جاری رسما به جمع سرخپوشان خواهد پیوست.

شنیده ها حاکی از آن است که میلاد میداوودی بازیکن سابق استقلال نیز به تراکتورسازی نزدیک شده و دو طرف در حال مذاکره های اولیه هستند.

تیم تراکتورسازی تبریز در تعطیلات نیم فصل تا به امروز با هیچ بازیکنی قرارداد نبسته است.

کد مطلب 1769296

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