همایش خورشید ولایت در ایرانشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش خورشید ولایت صبح سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان و حدود دو هزار نفر از علما تشیع و تسنن، اندیشمندان و علاقمندان در مصلی فاطمه‌ الزهرا (س) ایرانشهر آغاز شد.

این همایش دو سال است که به مناسبت سالروز تبعید رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر در دوران ستمشاهی، در این شهرستان برگزار می شود و امسال سومین برگزاری این همایش است.

مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان به خصوص شهرستان ایرانشهر هیچگاه خاطره حضور رهبر فرزانه انقلاب و کمک های قابل توجه ایشان به سیل زدگان این شهرستان در سال 56 را فراموش نمی کنند.

بازدید از نمایشگاه بصیرت و میثاق با رهبری در مصلی فاطمه الزهرا (س) و دیدار با مسئولان و سران طوایف و قبایل ایرانشهر و شرکت در جلسه با دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان از دیگر برنامه های امروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به سیستان و بلوچستان است.