تشییع دو شهید گمنام در بیرجند/ عطر عاشقی شهر را معطر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز فضای شهر بیرجند با رجعت پیکر پاک دو حماسه ‌آفرین میدان‌های نبرد معطر به عطر کربلای حسین(ع) شد و حضور این حماسه‌ آفرینان پس از سال‌ها دوری افتخار بزرگ بر امت هوشیار بود تا بار دیگر با یاد‌آوری حماسه و ایثار جانفشانی مردان بی‌ ادعا در میدان‌های رزم با آرمان سرخ و عاشورایی این شهیدان در ادامه راه سرخشان تجدید بیعت و میثاق کنند.

آری هنر واقعی رشادت مردان بزرگی است که با الهام از قیام حضرت سیدالشهدا و آموختن درس عزت و آزادگی، جاودانه ‌ترین و اثربخش ‌ترین عصاره هنر را به شیفتگان طریق معرفت بخشیدند و بذر این شجره طیبه را با خون پاک خویش آبیاری کردند.

ناسپاسی است که راه این پارسایان راه حق، عارفان گمنام و راویان حدیث عشق را که هنرشان ایثار و فکرشان جهاد، معراجشان سنگر شهادت، نژادشان از قبیله محرومان، شعارشان لا اله الا الله و پرچمشان نصر من‌الله است را فراموش کنیم.

حدیث دوران دفاع مقدس، بیانگر مقاومت و مظلومیت ملتی است که قله‌ های سربلندی، حماسه و شرف را در راه دفاع از کیان اسلامی درنوردیده است و باید سعی کنیم فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی دوران دفاع مقدس، حفظ و احیا شود.

تشییع پیکر پاک شهدا با حضور مردم امشب در محبان الزهرا(س) بیرجند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی در مراسم تششیع پیکر این دو شهید گمنام در مرکز آموزش امام رضا(ع) بیرجند گفت: یکی از این شهیدان در سن 24 سالگی در عملیات خیبر به درج رفیع شهادت نائل آمد و در جزیره مجنون شناسایی شد.

حسن مجنونی ادامه داد: یکی دیگر از این شهیدان نیز در سن 19 سالگی در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در عملیات تفحص شهدای اخیر در حاشیه شهر فاو عراق شناسایی شد.

وی عنوان کرد: دو شب قبل عملیات وادع با شهدا در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد و این دو شهید گمنام شب گذشته وارد مرکز استان خراسان جنوبی شدند و در محل معراج شهدای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بودند.

مجنونی با بیان اینکه امروز بعد از نماز ظهر و عصر مراسم وداع با دو شهید گمنام در محل سپاه انصارالرضا(ع) بیرجند برگزار می شود، تصریح کرد: بعد از ظهر نیز مراسم وادع با این شهیدان در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می شود.

وی یادآور شد: امشب نیز با حضور پرشور مردم شهید پرور بیرجند مراسم وداع با این دو شهید گمنام در محل محبان الزهرا(س) بیرجند برگزار می شود.

به گفته وی پیکر این دو شهید امشب با حضور پرشور مردم اسدیه تشییع و در جنب کارخانه قند قهستان این شهر به خاک سپرده می شود.

وی با دعوت از عموم مردم شهید پرور به ویژه جوانان، درخواست کرد تا با شرکت گسترده خود در مراسم تشییع و تدفین شهدا، بار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کنند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان داشت: امروز شهدای گمنام ما در عین گمنامی در تارک تاریخ می‌ درخشند و هر چه از زمان هشت سال دفاع مقدس می‌ گذرد ارزش خون پاک شهدا برای مردم ایران بیشتر می ‌شود.

مجنونی گفت: هم اکنون 69 شهید گمنام در استان خراسان جنوبی آرمیده اند که با تشییع این دو شهید گمنام در شهر اسدیه تمامی شهرستانهای استان پذیرای شهدای گمنام خواهند بود.

رسالت امروز ما، پاسداری از ارزش‌ها و اهدافی است که شهیدان عزیز برای ما به یادگار گذاشته‌ اند و به راستی به فرموده رهبر عزیزمان امروز ارزش گرامیداشت یاد شهیدان کمتر از خود شهادت نیست، زیرا با فروزان نگه ‌داشتن مشعل شهادت و فرهنگ ایثار، نظام و انقلاب ما بیمه خواهد شد و همه ما موظفیم که در این راه تمام تلاش و کوشش خود را بکار گیریم.