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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

زماندوست خبر داد:

75هزار مسافر شهری توسط اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند

75هزار مسافر شهری توسط اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرکرد گفت: روزانه 75هزار مسافر در شهرکرد توسط ناوگان اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند.

اسماعیل زمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزانه 75 هزار مسافرتوسط اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند، اظهار داشت: در سال جاری 10 دستگاه اتوبوس جدید در محور های دانشگاهی و شهری افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکل سازمان اتوبوسرانی کمبود اعتبار و کمبود راننده اتوبوس است، بیان داشت: در سازمان اتوبوسرانی 94 دستگاه اتوبوس فعال وجود دارد.

زمان دوست افزود: فاصله زمانی حمل مسافر شهری توسط اتوبوس هاس شهری بین هشت تا 12 دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون کرایه های ناوگان اتوبوسرانی افزایش نداشته است، عنوان کرد: کرایه های ناوگان اتوبوسرانی شهرکرد همان کرایه های سال گذشته است.
 

کد مطلب 1769305

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