75هزار مسافر شهری توسط اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند

اسماعیل زمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزانه 75 هزار مسافرتوسط اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی در شهرکرد جابجا می شوند، اظهار داشت: در سال جاری 10 دستگاه اتوبوس جدید در محور های دانشگاهی و شهری افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکل سازمان اتوبوسرانی کمبود اعتبار و کمبود راننده اتوبوس است، بیان داشت: در سازمان اتوبوسرانی 94 دستگاه اتوبوس فعال وجود دارد.

زمان دوست افزود: فاصله زمانی حمل مسافر شهری توسط اتوبوس هاس شهری بین هشت تا 12 دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون کرایه های ناوگان اتوبوسرانی افزایش نداشته است، عنوان کرد: کرایه های ناوگان اتوبوسرانی شهرکرد همان کرایه های سال گذشته است.

