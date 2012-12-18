به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه هنری آذربایجان غربی افزود: تاریخ انقلاب اسلامی، ریشه ها، بسترها و نتایج آن در شهر ارومیه از سوی حوزه هنری استان بررسی و تدوین می شود.

وی با بیان اینکه حسین غفاری از نویسندگان دفاع مقدس مدیریت اجرای این پروژه را عهده دار و مقرر شده طی نشست های تخصصی آینده، فرآیند این کار پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: دوم بهمن 1357 یک روز تاریخی برای مردم ارومیه و همه ایران و اولین جنگ مسلحانه مردم با رژیم طاغوتی ایران بود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی واقعه مسجد اعظم ارومیه در دوم بهمن سال 57 را نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی دانست و ضمن تاکید بر لزوم موشکافی، تحلیل و بررسی این حادثه، عنوان کرد: تاریخ کشور به خصوص انقلاب اسلامی گواه بسیاری بر دلیرمردی و ایستادگی و گذشت و پایداری ملت شهید پرور آذربایجان غربی به خصوص ارومیه را در دل دارد.