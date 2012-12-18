به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان ایتالیایی می گویند ماده ای را یافته اند که به گفته آنها هماهنگی مطلوبی برای جایگزینی استخوان انسان دارد: چوب خیزران.

پژوهشگران می گویند چوب خیزران که به طور معمول در مبلمان خانگی یافته می شود، می تواند به زودی جایگزین فلز و دیگر مواد مصنوعی شود.

دانشمندان شورای تحقیقات ملی ایتالیا می گویند پردازش چوب خام به منظور حذف ترکیبات شیمیایی نامناسب برای کاشت در بدن انسان، فرایند طولانی و پیچیده ای است اما فواید تولید ماده ای که بسیار شبیه استخوان است و می توان آن را به هر شکلی در آورد، دشواری های پردازش را از بین می برد.

این محققان فرایندی ابداع کرده اند که شامل تصفیه گرمایی چوب برای از بین بردن سلولز، لیگنین و دیگر مواد گیاهی است، به طوری که فقط اسکلت کربنی آن به جا می ماند. سپس کلسیم، اکسیژن و فسفات به این اسکلت تزریق شده تا یک ماده متخلخل بسازد که از نظر شیمیایی و مکانیکی استخوان را تقلید کند.

محققان ایتالیایی می گویند بر خلاف آلیاژهای فلزی، سرامیکی و حتی استخوان پیوندی، این ماده جدید چوبی آنها بسیار کم هزینه است و ویژگی های زیست مکانیکی بسیار خوبی دارد. این ماده نوین زیست سازگار است و می تواند با استخوان موجود تلفیق شود از این رو به بازسازی استخوان کمک می کند.

این دانشمندان در آستانه آزمایش این ماده جدید بر روی انسان هستند. این شیوه ابتکاری بر روی حیوانات با موفقیت آزمایش شده است.

نتایج این تحقیقات در نشریه بین المللی Healthcare Technology and Management.منتشر شده است.