به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن علیزاده امروز در نشست خبری در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اعلام آغاز به کار باشگاه سواد دیجیتالی از روز شنبه هفته آینده اظهار داشت: این باشگاه در فاز نخست برای شش میلیون و 200 هزار شهروند تهرانی کلاسهای آموزشی آن لاین و آف لاین در حوزه کاربردی اینترنت، زبان انگلیسی، اصول و مفاهیم کامپیوتر، سبک نوین زندگی، مصونیت فرهنگی، مبانی اشتغال و کارآفرینی دوره های مختلفی را برگزار خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه فاز نخست این دوره های آموزشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت نحوه عضویت در این باشگاه و حضور در این دوره های آموزشی را طبق اطلاع رسانی صورت گرفته در سایت سرآمد اعلام کرد.

مشاور وزیر ارشاد با تاکید بر این که تا پایان سال آینده 10 میلیون نفر در کشور به عضویت این باشگاه در خواهند آمد و از این دوره ها استفاده می کنند، ادامه داد: امکان عضویت مردم دیگر استانها نیز در این باشگاه فراهم است و هم اکنون تفاهم نامه هایی برای استفاده از اساتید دیگر دانشگاههای کشور نیز در این باشگاه انجام شده است.

علیزاده راه اندازی باشگاه سواد دیجیتالی با محوریت شبکه ملی فرهنگ اعلام کرد و گفت: به زودی شبکه اجتماعی، تالار گفتگو و تبادل نظر نیز در این سامانه لحاظ خواهد شد.

وی ارائه کارت اعتباری سرآمد را یکی دیگر از برنامه های این باشگاه دیجیتالی عنوان کرد و افزود: پرونده آموزشی افراد و نیز تسهیلات پیش بینی شده برای عضویت در این باشگاه در این کارتها تعبیه شده است.

به گفته وی در این باشگاه دیجیتالی برنامه های تشویقی و استفاده از اساتید مجرب دانشگاه ها نیز در نظر گرفته شده است.