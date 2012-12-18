بنیاد فرهنگی خلیل عمرانی تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی صبح سه‌شنبه در آئین بزرگداشت استاد خلیل عمرانی در بوشهر با اشاره به ویژگی‌های ممتاز شخصیت فرهنگی و ادبی زنده یاد خلیل عمرانی، اظهار داشت: این شاعر گرانقدر حق غیرقابل انکاری بر گردن نسل جوان شعر آئینی دارد.

وی افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت مقام ادبی این شاعر اهل بیت (ع) که به لطف حق و حضور مردم و دوستداران ایشان با کیفیت مطلوبی انجام شد، خوب و قابل تقدیر است اما برای زنده یاد عمرانی کارهای بزرگ و ماندگار دیگری هم لازم است انجام شود که امیدوارم به همت مسئولان بستر لازم برای تحقق این کارها فراهم شود.

مسئول انجمن شعر و ادب بوشهر گفت: سه پیشنهاد مشخص دارم که امیدوارم استاندار بوشهر که خود از دلسوزان عرصه فرهنگ دینی و از دوستداران آثار و افکار استاد عمرانی است، تلاش خود را برای عملی شدن این پیشنهادات بکند.

رئیسی در ادامه افزود: اولین پیشنهاد من نامگذاری یک مجتمع فرهنگی، کتابخانه یا مرکز فرهنگی هنری بزرگ در استان و یا شهرستان به نام خلیل عمرانی است.

وی ادامه داد: دومین پیشنهاد، تاسیس یک بنیاد فرهنگی ادبی به نام خلیل عمرانی است که هدف اصلی آن تربیت و پرورش استعدادهای ادبی درخشان در سطح استان و حتی کشور باشد که این خود از آرزوهای زنده یاد عمرانی بود و تمام تلاش ایشان در طول چند دهه عمر با برکت نیز بر همین اصل استوار بود.

مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: سومین پیشنهاد نیز چاپ مجموعه کاملی از اشعار و آثار خلیل عمرانی است که در قالب شناختنامه تدوین، چاپ و منتشر شود.

این شاعر و منتقد ادبی در پایان به تاثیر این گونه اقدامات در جاودانه شدن یاد و خاطره استاد عمرانی اشاره کرد و افزود: باید قدر شخصیت هایی مثل خلیل عمرانی که از روی اعتقاد و باور عمیق، صادقانه و متواضعانه به فرهنگ و ادبیات اهل بیت (ع) خدمت کره اند را دانست و الگویی همیشگی از آن ها برای نسل های بعدی ساخت.

قرائت قرآن کریم، شعرخوانی علی هوشمند و سیدحسن شجاع و سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی فرد از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.