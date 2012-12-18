به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم که روز گذشته در سالن کنفرانس دفتر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی برگزارشد عباس لهراسبی رئیس اداره‌ روابط عمومی و بازیگر نمایش"زمانی برای مردن" با ارائه گزارشی از مراحل اجرای این نمایش گفت: این نمایش برای بار دوم از مجموعه فعالیت‌های مرکز هنرهای نمایشی اداره روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت محرم و صفر و شهادت امام حسین(ع) روی صحنه رفت که با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی با اشاره به‌ اینکه نمایش با مضامین دینی همواره و از دیرباز نیز مخاطبان زیادی داشته است افزود:‌ با توجه به اهمیت و تأثیر پدیده انقلاب اسلامی در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی مردم، فعالیت‌های خود را به این سمت و سو هدایت کنید.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یک نهاد برخاسته از دل انقلاب اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی خود را پیرامون پدیده انقلاب اسلامی گسترش دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در همین راستا ادامه داد: نسل بعد از انقلاب اسلامی انقلاب و حوادث آن را حس نکرده‌اند، لذا پرداختن به این موضوع از زوایای مختلف و ارائه آن به نسل جوان کار بسیار مهمی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی خطاب به عوامل نمایش "زمانی برای مردن" اظهار داشت: توصیه من به شما فهم و شناخت عمیق انقلاب اسلامی است و اینکه قالب شکنی کرده فرم‌ها را تغییر دهید و صرفا به ظواهر نپردازید.

در پایان این مراسم از هنرمندان و دست‌اندر‌کاران نمایش "زمانی برای مردن" توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل شد.

نمایش "زمانی برای مردن" به نویسندگی عباس اکرمی، کارگردانی شهرام نپوری زاده و به‌همت گروه‌ نمایش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی "رستا"، با بازی عباس لهراسبی، محمد عبدالهادی، احسان بالایی، پژمان عباسی و حدیث ملکی به مدت 12 شب در تماشاخانه مهر حوزه هنری به اجرا در‌آمد.

