پیش فروش سکه فعلا منتفی است/ نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شرایط تهدیدات مختلف خارجی نقش پژوهش در زمینه بانکداری بسیار حائز اهمیت است، گفت: بانک محوری برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه های مختلف از مشکلات اساسی فعلی بخش پولی کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این موضوع برای نظام بانکی مساله ساز است، به نقدینگی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و اظهار داشت: رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، ضمن اینکه از طریق بانکها نمی توان همه نیازهای بخش تولید را تامین کرد.

ابوالحسنی در خصوص وضعیت بدهی بانکها و مطالبات بانک مرکزی از دولت، این موضوع را از پایه های اصلی نقدینگی برشمرد و افزود: بانک مرکزی تلاش کرد تا بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یابد و امیدواریم در قالب بودجه سال آینده این روند بهبود یابد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، یکی از ابعاد بدهی بانکها به بانک مرکزی را اضافه برداشت سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، روند اضافه برداشت بانکها کندتر شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با روند پرداخت وام ازدواج به متقاضیان اظهار داشت: این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانکها باید از محل منابع قرض الحسنه براساس سهمی که برای آنها تامین شده است، اقدام کنند.

ابوالحسنی با تاکید بر عملکرد 100 درصدی برخی بانکها در این بخش، افزود: اگر بانکی سهم تعیین شده خود را پرداخت نموده باشد، دیگر اجازه ثبت نام جدید ندارد ، چون در غیر این صورت باید از منابع دیگری برای این موضوع استفاده کند.

وی در ارتباط با وضعیت پیش فروش سکه ادامه داد: قبلا که این کار انجام شد، یک حباب قیمتی ناشی از نرخ ارز و نوسانات جهانی قیمتها در سکه وجود داشت که هم اکنون این حباب در نرخ سکه وجود ندارد ، بنابراین زمانی بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه می کند که بخواهد تعدیل قیمت در این حوزه اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به نقش بانکها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، این طرح را یکی از طرح های بزرگ کشور دانست که در آن بانکها نقش مهمی داشتند. وی ادامه داد: ظرفیت بانکداری الکترونیکی نیز در اجرای هدفمندی توانست به خوبی آزمایش شود.

وی در خصوص افزایش وام اشتغال و تصویب آن در شورای پول و اعتبار گفت: این مصوبه به منظور حمایت از مشاغل خورد و کوچک انجام شده است.