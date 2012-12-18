ادامه تحصیلی برگزیدگان خوارزمی در چارچوب آیین نامه استعداد درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی، وزیر علوم پیامی را ارسال کرد که از سوی دکتر مهدی نژاد معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم قرائت شد.

در این پیام وزیر علوم برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی را مبین ارزش و اعتبار بی بدیل این آیین اثرگذار در تحولات علمی و پژوهشی کشور دانست و افزود: بی شک پشتوانه عزت و اقتدار جامعه اسلامی جایگاه علوم، تحقیقات و فناوری کشور در طراز جهانی است و جوانان این کشور آماده ترین اقشار اجتماعی برای فعالیت در عرصه دانش و پژوهش و مهیاترین نیروی انسانی برای پیشبرد برنامه های علمی و فناوری محسوب می شوند.

وزیر علوم در این پیام با تاکید بر بهادادن به قشر جوانان و حمایت آنها در جریان توسعه علمی بویژه در جنبش نرم افزاری خاطر نشان کرد: در این زمینه صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان نقش اساسی و ارزنده ای را بر عهده دارد که باید با ایجاد سازوکارهای سالم و سریع موانع پیش روی موسسات علمی مذکور را از مسیر حرکت آنها برداشته و اهداف عالیه چنین جوامعی را تسهیل کنیم.

دانشجو، حذف یا کاهش ایستگاه های بروکراسی و اداری در جریان فزاینده فعالیت های علمی و ارائه تسهیلات لازم به محققان و پژوهشگران را از تدابیر لازم برای حمایت از عرصه های مختلف علمی دانست و یادآور شد: انقلاب اسلامی فرصت بی بدیلی برای پیشرفت علمی ایران فراهم کرده و جوانان کشور بدون بیم و واهمه و به دور از عارضه تلقینی خودکم بینی در مقابل استکبار و باور به اینکه ما می توانیم وارد در جریان سازی جهانی در حیطه فعالیت های علمی و پژوهشی شده اند و تداوم این رویکرد منجر به خودکفایی ملی کشور خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از جشنواره های علمی اضافه کرد: در این راستا وزارت علوم در صدد است تا با تدابیر برنامه هایی از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی حمایت کند.

وی حمایت از طرح های برگزیده طرح های جوان خوارزمی در چارچوب تشکیل شرکت های دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را از جمله برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر این درصدد هستیم تا برای ادامه تحصیل برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در مقاطع بالاتر در چارچوب آیین نامه جدید استعدادهای درخشان اقدام کنیم و در این راستا در پذیرش این دسته از برگزیدگان تسریع خواهد شد.

به گفته دانشجو ارتباط روز افزون برگزیدگان علمی با مراکز صنعتی و اقتصادی کشور به ویژه از طریق کانون برگزیدگان که اخیرا تاسیس شده است می تواند به عنوان محور ارتباطی در این زمینه کارساز و نقش آفرین باشد.

وی همچنین حمایت از حضور برگزیدگان این جشنواره با مراکز علمی معتبر جهان و حضور فعال تر برگزیدگان علمی در سمینارها و کنفرانس های بین المللی را از دیگر حمایت های این وزارتخانه از برگزیدگان این جشنواره نام برد.