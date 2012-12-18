حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه اخیر مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اشاره کرد و گفت: در این جلسه هماهنگیهای لازم برای تسهیل در عزاداری هیئتهای مذهبی استان در اربعین حسینی انجام شده است.
وی گفت: در اربعین سید و سالار شهیدان تعدادی از هیئتهای مذهبی استان به همراه شیعیان عراق از نجف تا کربلا به صورت پیاده عزاداری خواهند کرد.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: در اربعین حسینی میلیونها زائر از جای جای عراق و ایران وارد کربلا میشوند و تعدادی از هیئتهای مذهبی قم در زمینه پذیرایی از این عزاداران و برپایی ایستگاههای صلواتی با عزاداران عراق همکاری میکنند.
به گفته حجتالاسلام نجاریانزاده، این همکاری در آینده با دعوت از کاروانهای شیعیان عراق به ایران تداوم خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در اربعین حسینی شاهد همکاری خوبی بین هیئات مذهبی قم و عزاداران عراق خواهیم بود.
حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه اخیر مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اشاره کرد و گفت: در این جلسه هماهنگیهای لازم برای تسهیل در عزاداری هیئتهای مذهبی استان در اربعین حسینی انجام شده است.
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