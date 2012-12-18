حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه اخیر مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اشاره کرد و گفت: در این جلسه هماهنگی‌های لازم برای تسهیل در عزاداری هیئت‌های مذهبی استان در اربعین حسینی انجام شده است.



وی گفت: در اربعین سید و سالار شهیدان تعدادی از هیئت‌های مذهبی استان به همراه شیعیان عراق از نجف تا کربلا به صورت پیاده عزاداری خواهند کرد.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: در اربعین حسینی میلیون‌ها زائر از جای جای عراق و ایران وارد کربلا می‌شوند و تعدادی از هیئت‌های مذهبی قم در زمینه پذیرایی از این عزاداران و برپایی ایستگاه‌های صلواتی با عزاداران عراق همکاری می‌کنند.



به گفته حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده، این همکاری در آینده با دعوت از کاروان‌های شیعیان عراق به ایران تداوم خواهد داشت.