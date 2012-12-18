حرکت موفقیت آمیز بازوی رباتی با کنترل فکر یک زن فلج

به گزارش خبرگزاری مهر، جن شورمان 53 ساله که از ناحیه گردن به پایین فلج است توانست یک شکلات را گرفته و آن را تکان دهد و نزدیک دهان خود ببرد.

دانشمندان در این تحقیقات که نتایج آن را در مجله پزشکی لانست منتشر کردند با استفاده از قسمتهای پیوندی در مغز توانستند کنترل این بازوی رباتی را برای این زن فلج فراهم کنند.

کارشناسان در این زمینه اظهار داشتند که این بازوی رباتی و حرکت آن توسط افکار این زن یک علمکرد بی سابقه و یک دستاور قابل توجه بود.

جن در 13 سالگی به بیماری حرکتی spinocerebellar مبتلا شد و به تدریج کنترل خود را روی بدنش از دست داد. وی اکنون نمی تواند دستها و پاهایش را تکان دهد.

دو حسگر روی مغز وی قرار دادند که هرکدام 4 میلیمتر در 4 میلیمتر در کورتکس حرکتی مغزش قرار گرفت. چند سوزن کوچک روی هر حسگر فعالیت الکتریکی 200 سلول مجزا را ثبت می کرد.

آندرو شوارتز از دانشگاه پیتزبورگ اظهار داشت: شیوه برقراری ارتباط عصبها با هم از این طریق است که هر کدام از آنها چقدر سریع ضربان دارند. این فرآیند درست شبیه گوش کردن به شمارشگر مولر است.

ضربات الکتریسیته در مغز با فرمان به حرکت بازو ترجمه می شوند، حرکتی که با تاشدن آرنج، مچ و برداشتن یک جسم همراه است.

جن در این آزمایش توانست بازوی خود را پس از یک روز تمرین و یک دوره 14 هفته ای برای افزایش مهارتهای خود، حرکت دهد.

براساس نتایج این تحقیق، جن توانست با مهارت و سرعت چون یک فرد عادی این بازو را تکان دهد.

شوارتز اظهار داشت که این حرکتها با چنین مهارتی در گذشته حاصل نشده بود. این آزمایش از تمام آنچه که تاکنون به نمایش گذاشته شده بود بهتر بود. فکر می کنم این مسئله یک شاهد متقاعد کننده برای این حقیقت باشد که این نوع فناوری برای درمان افرادی که نخاع آنها آسیب دیده رو به بهبود و پیشرفت است.

در حقیقت عرصه تمرین یک مغز سالم برای غلبه بر یک بدن آسیب دیده درحال پیشرفت است. اوایل سال جاری نیز کاتی هاچینسون با استفاده از یک بازوی رباتی برای خود یک نوشیدنی در لیوان ریخت، اتفاقی که وی 15 سال پس از سکته تجربه می کرد.

درحال حاضر محققان تلاش می کنند که این بازوی رباتی را به صندلی چرخدار جن متصل کنند تا وی بتواند کارهای روزمره خود را انجام دهد.