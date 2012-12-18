ثبت نام برای دریافت خدمات تامین اجتماعی برای رانندگان درون شهری ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمودیان اظهار کرد: طی دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، اسامی همه اعضای فعال در بخش آژانس، وانت بار و پیک موتوری باید تا پایان اسفندماه سال جاری در سایت این سازمان ثبت شود در غیر این صورت بیمه پردازی رانندگان امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس اتحادیه خودرو سواری کرایه مشهد افزود: صدور کارت اشتغال، کارت سوخت و ارائه سایر خدمات به رانندگان تنها با ثبت اطلاعات در سامانه حمل و نقل عمومی کشور میسر می شود.

محمودیان در رابطه با دخالت شهرداری در امر تاکسی تلفنی ها گفت: ورود پیدا کردن شهرداری در امور تاکسی تلفنی ها مشکلات زیادی را به وجود آورده و مطرح شدن این موضوع در کارگروهی که برای حل مشکلات اصناف با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، اداره امور مالیاتی و ستاد سوخت برگزار شد، نشان دهنده اهمیت این مساله است.

وی افزود: به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مساله واگذاری نظارت بر آژانس های کرایه که محل اختلاف میان شهرداری و اتحادیه این صنف است باید ظرف یک هفته آینده از سوی وزارت کشور مشخص شود و معاون وزیر گزارش عملکرد را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه دهد.



