کشتارگاه های سنتی در زنجان تعطیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه بازیافت پسماند استان افزود: بحث کشتارگاه و نحوه توزیع گوشت در سطح استان در وضع فعلی کم اهمیت تر ازبحث پسماند زباله نیست و در این راستا به بحث کشتارگاه هم باید توجه جدی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: اگر یک روز این زباله ها در خیابانها بماند مردم حساسیت نشان داده و اعتراض می کنند ولی وضع تجهیزات، نوع ونحوه توزیع گوشتها در کشتارکاه های سنتی را مردم نمی ببینند که اگر این وضعیت غیر بهداشتی گوشت در کشتارگاه سنتی ها ببینند دیگر گوشت مصرف نمی کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه کشتارگاه صنعتی مروارید از دو سال پیش به بهره برداری رسیده و با 100 درصد ظرفیت کار کرده و نیاز 40 درصد استان را برطرف می کند ولی متاسفانه زیر 20 درصد کار می کند.

رئوفی نژاد گفت: باید کشتارگاه صنعتی تمکیل شود و در حال حاضر ظرفیت کشتارگاه در حدی است که برای استان کافی است و در این راستا شهرداری ها باید روی قضیه کشتارگاهها وقت بگذارند.

وی در ادامه تاکیدکرد: همه سرویسها، وارد کردن گوسفند، نگه داشتن و نگهداری، تجهیزات همه باید به خوبی کنترل و تنظیم شود و در این راستا هیچ گونه مشکلی در خصوص گوشت وجود ندارد.

استاندار زنجان بر بسته بندی گوشت تاکید کرد و گفت: باید به امر بسته بندی به طور جدی توجه شود چرا که حساسیت مردم بالا رفته و با پافشاری بر این امر یک فضای امن و مطمئن در جامعه ایجاد شود.

رئوفی نژاد، به بحث بازیافت و پسماند زباله اشاره کردوگفت:در استان این بحث سه سال است که پیگیری می شود و چرا که این موضوع معضل کشوری بوده و هنوز به حد ایده آل نرسیده است.

وی گفت: جمع آوری زباله اولین خدمت در اولویت کاری شهرداری ها است و در این راستا باید فکر اساسی برای دفع این زباله لحاظ شود و در این راستا دولت باید تکنولوژی وارد شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: پسماند زباله ها تنها برای شهرنشیان نیست بلکه روستاییان هم در تواید پسمان زباله ها دخیل هستند بنابراین پسماند زباله ها باید مدیریت شوند.

رئوفی نژاد گفت: در راستای دفع پسماند زباله باید دولت پای کار باشد و همچنین بخش خصوصی وارد کار شود و سه یا 4 نقطه از شهر کارخانه دفع پشماند زباله را راه اندازی کند و دولت هم حمایت می کند.

وی افزود: کارخانه دفع پسماند زباله توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد ولی دولت پشتیبانی می کند و کلیه زیر ساختها، آب ، برق و زمین را رایگان در اختیاربخش خصوصی قرار می دهد.

