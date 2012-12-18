کنترل تردد قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار در حاشیه ششمین اجلاس وزرای ابتکار سه جانبه اظهار داشت: در دیدار با ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت مرزهای دو کشور نسبت به مرزهای پاکستان امن‌تر است و تردد قاچاقچیان با توجه به همکاری‌های مرزی کاهش یافته است اما لازم است دو کشور تلاش بیشتری را برای تقویت همکاری‌های همه جانبه انجام دهند.

وی ادامه داد:‌همسایه‌ای ایران و افغانستان باید در جهت گسترش روابط دو جانبه و تقویت ساختارهای همکاری چند جانبه به ویژه ابتکار سه جانبه تعمیق پیدا کنند. خوشبختانه توافقات خوبی با افغانستان در قالب تفاهمنامة یا دو جانبه داشته‌ایم و از سال 89 تا کنون در زمینه‌های آموزشی همانند آموزش پزشکان افغانی و آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور در دستور کار ما بوده است. خوشبختانه امروز همکاری های مرزی با انجام ملاقات‌های دو جانبه رضایت بخش است اما باید این همکاری‌ها افزایش یابد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:‌ برای اجرای توافقات سه جانبه و در چارچوب ابتکار سه جانبه میان ایران، افغانستان و پاکستان باید تا سطح همکاری‌ها گسترش یابد ضمن اینکه همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای م قابله با مواد مخدر نیز باید صورت گیرد.

وزیر کشور افزود: باید طوری عمل کنیم که در هنگام خروج نیروهای غربی از افغانستان در سال 2014 ساختارهای همکاری سه کشور بتواند جلوی هر گونه تهدید از ناحیه تروریسم و افراطی گری را بگیرد. هرچند ارزیابی ما از عملکرد نیروهای غربی به رهبری آمریکا در افغانستان منفی است. این در حالی است که این نظر در اکثر محافل بین‌المللی مطرح شده و افراد آن را تایید کرده‌اند.

نجار از کنترل وضعیت ترانزیت قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: به دقت وضعیت و تردد قاچاقچیان را در مسیرهای ترانزیت زیر نظر داریم و براساس گزارش‌ها می توانیم بگوییم فعالیت قاچاقچیان در استان های سراه و نیمروز افزایش یافته است که افغانستان باید اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهد.

وی در پایان از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دو جانبه امنیتی و مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

در ادامه این دیدار ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با اعلام اینکه امسال شاهد کاهش 45 درصدی تولید مواد مخدر هستیم گفت: از وزیر کشور ایران درخواست می‌کنیم که پس از خروج کشورهای فرامنطقه‌ای هیاتی را جایگزین کرده و به ما کمک کنند.

وی با اعلام اینکه برگزاری چنین اجلاس‌هایی می‌تواند کمک بسیار خوبی در بحث مبارزه و مقابله با مواد مخدر، ترک اعتیاد، جایگزینی کشت مواد مخدر و آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد باشد گفت: نزدیک یک میلیون معتاد در افغانستان داریم که امیدواریم با کمک سایر کشورها این رقم را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه گرد جنگل حضور دارند تاکید کرد: ما آمادگی داریم به اتفاق پاکستان و ایران عملیات مشترکی را در آنجا انجام دهیم در حالی که خودمان با تعداد زیادی از باندهای مافیایی برخورد کردیم.