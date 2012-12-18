حضور بهترین ایده های خوارزمی در شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی با بیان اینکه جوانان ایران با غرب تفاوت هایی دارند، افزود: استعداد سرشار جوانان کشور از مهمترین تفاوت های جوانان ایران با سایر کشورها است این استعداد سرشار از سوی سایر جوامع نیز به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به رتبه ایران در منطقه و جهان اظهار داشت: در حالیکه 58 کشور اسلامی تحت حمایت کشورهای غرب هستند ولی رکوردهای علمی ایران به گونه ای است که توانسته مقام علمی اول در منطقه و 16 را در دنیا کسب کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به رشد سایر شاخص های علمی در ایران اظهار داشت: ایران همچنین توانسته است اقدام به پذیرش 4 میلیون و 400 هزار دانشجو کند که از این تعداد 500 هزار نفر آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.

مهدی نژاد با اشاره به برخی از ادعاها در خصوص تجاری سازی همه ایده ها خاطر نشان کرد: در دنیا از هر 3 هزار ایده یکی از آنها تجاری سازی و به بازار عرضه می شود.

وی ادامه داد: نباید تصور شود که همه ایده ها تبدیل به محصول شود بلکه باید با توجه به شرایط بازار از ایده ها حمایت و با جلب حمایت این ایده ها را وارد بازار مصرف کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های علمی تصریح کرد: جشنواره جوان خوارزمی گام مهمی در شناسایی استعدادهای برتر جوانان است و سایر گام های دیگر برای توسعه و تکمیل ایده ها باید از سوی مسئولان برداشته شود.

مهدی نژاد همچنین با تاکید بر حمایت از ایده های برگزیدگان جشنواره جوان در قالب شرکت های دانش بنیان خاطر نشان کرد: حضور این ایده ها در شرکت های دانش بنیان و برخورداری آنها از تسهیلات می تواند ایده را به بازار برساند.