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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

مشگل گشا به مهر خبرداد:

انصراف تیم هاکی فارس از حضور در دور برگشت لیگ برتر کشور

انصراف تیم هاکی فارس از حضور در دور برگشت لیگ برتر کشور

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هاکی استان فارس گفت: به علت برطرف نشدن مشکلات، تیم هاکی استان فارس از شرکت در دور برگشت مسابقات لیگ برتر هاکی کشور انصراف داد.

محمد مهدی مشکل گشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود تمام شایستگی بازیکنان تیم هاکی استان فارس متاسفانه به دلیل عدم حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان، این تیم قادر به شرکت در دور برگشت این دوره از مسابقات نخواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی هزینه تامین تجهیزات، پرداخت اجاره سالن، تهیه لباس بازیکنان و حتی هزینه حمل و نقل به محل برگزاری مسابقات دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور بسیار فراوان است و به علت تامین نشدن هزینه ها تیم فارس ناچار به کنار کشیدن از مسابقات است.

رئیس هیئت هاکی استان فارس تاکید کرد: تیم هاکی استان فارس در دور رفت مسابقات لیگ برتر هاکی کشور  نیز با وجود مشکلات فراوان و با کمک مقطعی برخی اسپانسرها در رقابت ها شرکت کرده بود.

کد مطلب 1769355

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