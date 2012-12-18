انصراف تیم هاکی فارس از حضور در دور برگشت لیگ برتر کشور

محمد مهدی مشکل گشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود تمام شایستگی بازیکنان تیم هاکی استان فارس متاسفانه به دلیل عدم حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان، این تیم قادر به شرکت در دور برگشت این دوره از مسابقات نخواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی هزینه تامین تجهیزات، پرداخت اجاره سالن، تهیه لباس بازیکنان و حتی هزینه حمل و نقل به محل برگزاری مسابقات دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور بسیار فراوان است و به علت تامین نشدن هزینه ها تیم فارس ناچار به کنار کشیدن از مسابقات است.

رئیس هیئت هاکی استان فارس تاکید کرد: تیم هاکی استان فارس در دور رفت مسابقات لیگ برتر هاکی کشور نیز با وجود مشکلات فراوان و با کمک مقطعی برخی اسپانسرها در رقابت ها شرکت کرده بود.