بحران بلوغ در نظام 6.3.3 / غفلتی که باید چاره اندیشی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حدود چهارماه از شروع سال تحصیلی جدید 91-92 با رنگ و بوی نظام جدید آموزشی در قالب سند تحول بنیادین می گذرد. سندی که این روزها به افتخاری برای مسئولان آموزش و پرورش کشور تبدیل شده است و تصویب این سند را در تاریخ آموزش و پرورش کشور رویدادی مهم تلقی می کنند.

اما نکته مهم گام نخست اجرای سند تحول بنیادین، تغییر ساختار آموزشی و 6 ساله شدن مقطع ابتدایی است. مقطعی که براساس سند تحول بنیادین باید به دو دوره سه ساله براساس سند تحول بنیادین تبدیل می شد تا در روند تعلیم و تربیت دانش اموزان مشکلی ایجاد نشود.

اما این روزها برخی والدین دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی و مدیران و معلمان پرورشی نگران اجرای نظام 6.3.3 به دلیل بروز آسیب های اجتماعی و مشکلات اخلاقی هستند.

بلوغ ششمی ها، مشکل جدید مدارس ابتدایی

یکی از مربیان پرورشی از تماس های پی در پی والدین دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی به مدارس خبر می دهد و می گوید:« نگرانی والدین بیشتر متوجه بلوغ دانش آموزان ششم ابتدایی و تحصیل فرزندان آنها در کنار دانش آموزان ششم در یک مدرسه است.»

او توضیح می دهد که دانش آموزان ششم ابتدایی قطعاً با بحرانهای دوران بلوغ مواجهند که گاه ممکن است این بحرانها منجر به مشکلات اخلاقی شود که در چنین مواردی به صلاح نیست دانش آموزان پایه های پایین تر با آنها هم مدرسه شوند.

این مربی پرورشی بیان می کند:« مشکلات و نگرانی والدین را بارها و بارها به گوش مدیران مدرسه رسانده ایم، اما با توجه به افزایش تراکم دانش آموزان امکان کنترل برای معاون و ناظم مدرسه در زنگ های تفریح بسیار کم شده است که این خود می‌تواند منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی در ساعات زنگ تفریح شود.»



به گفته او، ما بارها به مدیران وزارتخانه اعلام کرده بودیم که دانش آموزان باید با گروه سنی خود هم صحبت شوند، اما اجرای نظام 6.3.3 مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون دانش آموزان مقاطع پایین تر برای خودنمایی بیشتر تلاش می کنند تا با دانش اموزان کلاس پنجم یا ششم هم صحبت شده و ارتباط دوستی برقرار کنند.

او معتقد است که باید برای جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی بیشتر در مدارس ابتدایی، نظام آموزشی جدید براساس سند تحول بنیادین یعنی به صورت چهار دوره سه ساله اجرا شود.

غفلت مسوولان آموزش و پرورش از اجرای 3.3.3.3

توجه به مقطع ابتدایی و اضافه شدن یک پایه دیگر به آن از ویژگی های اجرای سند تحول بنیادین است. اما مسوولان آموزش و پرورش با توجه به پیش بینی کارشناسان نباید از اجرای چهار دوره سه ساله حتی برای سال تحصیلی جدید غفلت می کردند.

اینها را حسین احمدی کارشناس مسائل آموزشی می گوید و معتقد است:« دوره ابتدایی یکی از تاثیرگذارترین دوره ها برای دانش آموزان تلقی می شود و اثرات روحی - روانی بسیاری روی آنها می گذارد. بنابراین از زمانیکه صحبت تحول در نظام آموزشی شد، قرار بود ابتدا محتوا، روشهای آموزشی، نظام برنامه ریزی و کتابها تغییر کند نه ساختار آموزشی.»

او با اشاره به اجرای نظام 6.3.3 می گوید:« متاسفانه از همان روزهای ابتدایی تصویب سند، با توجه به افزوده شدن یک پایه به مقطع ابتدایی، همه تصورشان به سمت 6 ساله شدن ابتدایی رفت. اما قرار بود این 6 سال در دو دوره شکل اجرایی به خود بگیرد که متاسفانه این اتفاق در سال تحصیلی جدید نیافتاد و امروز شاهد بروز مشکلات روحی - روانی و اخلاقی متعددی در میان دانش آموزان ابتدایی هستیم.»

به گفته احمدی، مسوولان آموزش و پرورش کشور در اجرای نظام چهار دوره سه ساله غفلت کرده است و برای سال تحصیلی آینده باید این غفلت جبران شود تا بیش از این شاهد بروز نگرانی خانواده ها و همچنین مشکلات در میان دانش آموزان نباشیم.

اجرای چهار دوره سه ساله به تدریج در مدارس شکل اجرایی می گیرد

در این میان جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می گوید:« آموزش و پرورش می بایست از همین امسال اقدام به جدایی سه پایه اول ابتدایی از سه پایه دوم ابتدایی می کرد. اما با توجه به فعالیت های گسترده آموزش و پرورش قرار شده است طی سال های آینده این اتفاق رخ دهد.»

او با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش هم معتقد به اجرای چهار دوره سه ساله است، بیان می کند:« نظام آموزشی کشور در حال تحول است و باید گام به گام این مشکلات حل شود. امیدواریم که دولت با اختصاص بودجه بیشتر به آموزش و پرورش، به حل مشکلات کبود فضای آموزشی و امکانات کمک کند.»

مصوبه تقسیم بندی ابتدایی به دو دوره سه ساله لازم الاجراست

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اما معتقد است که تقسیم بندی مقطع ابتدایی به دو دوره سه ساله لازم الاجراست و از این به بعد ساخت و ساز مدارس کشور باید براساس این طرح انجام شود.

مهدی نوید ادهم در این زمینه توضیح می دهد که براساس سند تحول بنیادین که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده است، تقسیم بندی ابتدایی به دو دوره سه ساله از ضروریات است و اجرای آن از سوی آموزش و پرورش لازم الاجراست. در کنار تقسیم بندی مقطع ابتدایی به دو دوره، باید نظام دوری در سه ساله اول ابتدایی به صورت همزمان اجرا شود و معلم پایه اول ابتدایی تا سوم ابتدایی به همراه دانش آموز باشد و دوباره این روند برای دانش آموزان جدید الورود تکرار شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که اجرای تقسیم بندی مقطع ابتدایی نیازمند ساخت فضای آموزشی جدید است، گفت: آموزش و پرورش باید در هر منطقه ای که شرایط لازم را در بحث فضای فیزیکی و نیروی انسانی دارد این مصوبه را اجرا کند. از سوی دیگر باید ساخت و ساز مدارس جدید براساس این روال صورت گیرد تا در آینده با مشکل جدی در بحث فضا مواجه نشویم.

...............................

گزارش از: نرگس محمدی