راه اندازی فرهنگ تذکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی در جمع کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با بیان اینکه دانشگاه الگوی فکری و فرهنگی جامعه است، گفت: بسیاری از تمدنها در اثر گسترش فساد به انحطاط کشیده شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب دانشگاه آزاد اسلامی در عرصههای علمی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم باید زبانزد جامعه باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره پیشرفتهای دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یقینا در مسیر رشد مشکلاتی وجود دارد ولی اگر مانند اباعبدالله(ع) اهل استقامت باشیم دیگر مشکلات لاینحل نمیماند.
علما و مراجع نسبت به امنیت اخلاقی دانشگاه دغدغه دارند
وی در ادامه سخنان قم با اشاره جهانی بودن قم گفت: مردم به قم و محیط قم ایمان دارند. لذا هنگامی که فرزندانشان در قم قبول میشوند اطمینان خاطر دارند که دانشجوی آنان در محیطی به تحصیل علم میپردازند که از لحاظ علمی، فرهنگی و مذهبی مطلوب است.
حجت الاسلام آشتیانی با اشاره به موقعیت فرهنگی جامعه افزود: امیدواریم با راه اندازی فرهنگ تذکر در جامعه موجبات ساختن محیط سالم فرهنگی را فراهم کنیم.
وی مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری و مراجع را حفظ محیط اسلامی دانست و اظهار داشت: اگر در جامعه افراد به دنبال احیای امر به معروف و نهی از منکر باشند و نسبت به اصلاح جامعه دغدغه داشته باشند خداوند متعال به آنان عنایت داشته و آنان را حفظ میکنند.
اگر مصلحان در جامعه بی تفاوت باشند، آن جامعه نابود می شود
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید براینکه اگر مصلح نباشد جامعه در مسیر انحطاط حرکت میکند، گفت: بسیاری از تمدنها در اثر گسترش فساد به انحطاط کشیده شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه افزود: باید عدهای در جامعه به پا خیزند و به دنبال اصلاح جامعه باشند زیرا اگر گروه مصلح بیتفاوت باشند دیگر آن جامعه صلاحیت بقا و ادامه زندگی را ندارد.
حجت الاسلام آشتیانی با اشاره به اینکه در قم 33 مرکز آموزش عالی با 60 هزار نفر دانشجو وجود دارد، گفت: متاسفانه بعضی از دانشگاههای غیر انتفاعی به علت کمبود امکانات و نیروی انسانی امکان رعایت محیط فرهنگی با توجه به شرایط خاص قم را ندارند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید راه اندازی فرهنگ تذکر و هدایتگری در جامعه گسترش و تداوم یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی در جمع کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با بیان اینکه دانشگاه الگوی فکری و فرهنگی جامعه است، گفت: بسیاری از تمدنها در اثر گسترش فساد به انحطاط کشیده شدهاند.
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