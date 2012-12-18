اولین پارچه چادر تمام مشکی ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد امامی پیشکسوت صنعت نساجی در این خصوص گفت: به همت متخصصان و کارشناسان داخلی دانش فنی تولید پارچه چادر مشکی که پیش از این در اختیار کشورهای کره جنوبی و ژاپن بود، حاصل شده است و با توجه به ظرفیت های خالی موجود در صنایع نساجی، ایران از واردات این پارچه به طور کامل بی نیاز خواهد شد.



مبتکر طرح تولید پارچه چادر مشکی در ایران افزود: عملیات مطالعاتی این پروژه از سال 1380 آغاز شده و با توجه به اینکه دانش فنی تولید این نوع پارچه ها، سال ها در اختیار کشورهای یاد شده بود، بازار 500 میلیارد تومانی این محصول نیز در اختیار آنها بود که با دستیابی ایران به این تکنولوژی دیگر نیازی به واردات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اعضای این پروژه پس از چهار سال تحقیق و توسعه در سال 85 موفق شدند دانش فنی رنگرزی مطلوب در پارچه چادرمشکی را به دست آورند، افزود: پس از آن نیز این گروه بر روی تکمیل فرآیندهای سایر خواص پارچه متمرکز شده و هم اکنون محصولی قابل رقابت با تولیدات کره جنوبی و ژاپن را تولید می کنند.



امامی خاطر نشان کرد: بازتاب نور پارچه چادر مشکی تولید شده در ایران به مراتب پایین تر از محصولات وارداتی است و در این زمینه نه تنها دانش فنی را به دست آورده ایم بلکه به لحاظ کیفی جلوتر از این کشورها حرکت می کنیم.



وی با اشاره به مصرف سالانه 40 میلیون متر پارچه چادرمشکی درکشور، گفت: دولت نباید اجازه دهد تا واردکنندگان از کاهش تعرفه ها سود ببرند و در حالی که کشور از ظرفیت های بالایی برای تولید پارچه چادر مشکی برخوردار است و نباید تعرفه واردات با سرعت و عجولانه دستخوش تغییر شود و در این در این مسیر مسولان باید با تدبیر حرکت کنند.